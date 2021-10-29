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29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. BİST çalışma saatleri 2021 haberimizde...

29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri 2021

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla bugün kutluyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Borsa İstanbul'un çalışma durumu merak konusu olduğu için vatandaşlar internet arama motorlarında 29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul  çalışıyor mu? sorularına yanıt arıyor. 

29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri 2021

29 EKİM BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BORSA İSTANBUL  ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatillerde kapalı olan Borsa İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması  dolayısıyla  29 Ekim Cuma günü kapalı olacak. Bu kapsamda vatandaşlar borsada işlemlerini gerçekleştiremeyecek. 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar Borsa İstanbul'da işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecekler. 

Ayrıca söz konusu tatil, Borsa İstanbul'un 2021 yılındaki son resmi tatili olacak. 

29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri 2021

BİST ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 

Borsa İstanbul'un normal seans saatleri 09.30- 18.15'dir. Akşam seans saatleri ise 19.00 - 23.00'dür. 

I. Sürekli İşlem Gören Hisse (Paylar)
09:40 - 09:55Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*)
09:55 - 10:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 - 13:00Sürekli İşlem
13:00 - 13:55Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*)
13:55 - 14:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14:00 - 18:00Sürekli İşlem
18:01 - 18:05Kapanış Seansı
18:05 - 18:08Eşleştirme/Fiyat Belirleme
18:08 - 18:10Kapanış Fiyatlı İşlemler

(*): Emir Toplama aşamalarında talimatlar Borsa İstanbul A.Ş.’ye iletilecek ve oluşacak Tek Fiyattan verilen emirler, izleyen “Eşleştirme” bölümünde gerçekleştirilecektir.

(**)Tek fiyattan işlem gören hisse (paylar) için gün içerisinde toplanan emirler 5 ayrı eşleştirme bölümünde eşleştirilir. 18:08-18:10 arasında ise, kapanış fiyatından verilen emirler işlem görür.

 

II. Tek Fiyattan İşlem Gören Hisse (Paylar)(**)
09:40 - 09:55Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*)
09:55 - 10:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 - 12:55Tek Fiyattan Emir Toplama (*)
12:55 - 13:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
13:00 - 13:55Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*)
13:55 - 14:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14:00 - 17:55Tek Fiyattan Emir Toplama (*)
17:55 - 18:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
18:01 - 18:05Kapanış Seansı
18:05 - 18:07Eşleştirme/Fiyat Belirleme
18:08 - 18:10Kapanış Fiyatlı İşlemler

 

29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri 2021

Tayfun Altuntaş
Editör
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