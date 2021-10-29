29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri 2021

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla bugün kutluyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Borsa İstanbul'un çalışma durumu merak konusu olduğu için vatandaşlar internet arama motorlarında 29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? sorularına yanıt arıyor.

29 EKİM BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BORSA İSTANBUL ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatillerde kapalı olan Borsa İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla 29 Ekim Cuma günü kapalı olacak. Bu kapsamda vatandaşlar borsada işlemlerini gerçekleştiremeyecek. 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar Borsa İstanbul'da işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecekler.

Ayrıca söz konusu tatil, Borsa İstanbul'un 2021 yılındaki son resmi tatili olacak.

BİST ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Borsa İstanbul'un normal seans saatleri 09.30- 18.15'dir. Akşam seans saatleri ise 19.00 - 23.00'dür.

I. Sürekli İşlem Gören Hisse (Paylar) 09:40 - 09:55 Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*) 09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme 10:00 - 13:00 Sürekli İşlem 13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*) 13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme 14:00 - 18:00 Sürekli İşlem 18:01 - 18:05 Kapanış Seansı 18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme 18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler

(*): Emir Toplama aşamalarında talimatlar Borsa İstanbul A.Ş.’ye iletilecek ve oluşacak Tek Fiyattan verilen emirler, izleyen “Eşleştirme” bölümünde gerçekleştirilecektir.

(**)Tek fiyattan işlem gören hisse (paylar) için gün içerisinde toplanan emirler 5 ayrı eşleştirme bölümünde eşleştirilir. 18:08-18:10 arasında ise, kapanış fiyatından verilen emirler işlem görür.