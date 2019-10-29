29 Ekim coşkusu Didim’de meydanlarda kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları kapsamında Didim Belediyesince fener alayı düzenlendi. Didim Belediyesi önünde başlayan Fener alayına Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve eşi, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP'li ve İyi Partili bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile binlerce Didimli katıldı.

Emniyet güçleri eşliğinde Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş sloganlar ve marşlar eşliğinde Kent Meydanında sona erdi.

Kent Meydanındaki konser öncesinde halka seslenen Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay "Ulu Önder Atatürk'ün "geldikleri gibi giderler" dediği günün 96. yıl dönümü bugün; Cumhuriyetin eşitlikçi, adil ve laik düzeni altında yaşadığımız Cumhuriyetin 96. yılı kutlu olsun. Kutlu olsun tüm ülkeme ve tüm cihana..Kutlu olsun atamın anlayan tüm insanlığa.. Bu toprakları bizlere vatan yapmak için çekinmeden toprağa düşen şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu toprakları vatan yapmak kolay olmadı. Maalesef bunu zaman zaman unutan bazı kesimler oldu ama ne zaman sıkışsalar sığındıkları yer Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gölgesidir. Bu hep böyle olmuştur ve olmaya da devam edecektir."dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan "Necati ve Saykolar" grubu söylediği parçalarla alanı dolduran binlerce Didimliyi müzik dolu bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA