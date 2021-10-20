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  3. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aras kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma Aras kargo açık mı, kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aras kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma Aras kargo açık mı, kapalı mı?

Kargoların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olup olmayacağı kargo göndermek isteyenler ya da kargo bekleyecekler için merak konusu. İnternette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aras kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma Aras kargo açık mı, kapalı mı? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aras kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma Aras kargo açık mı, kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde her yıl coşku ile kutlanıyor. Kargo gönderimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bayramda kargoların açık olup olmadıklarını merak ediyorlar. Bayram dolayısıyla yurt genelinde birçok kurum tatil oluyor. Kargo firmalarının çoğunluğunun özel kurumlar olması kamu kuruluşlarındaki tatil  politikasının uygulanıp uygulanmayacağını düşündürüyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aras kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma Aras kargo açık mı, kapalı mı?

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARAS KARGO ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan dolayı devlet daireleri, bankalar, noterler gibi birçok yer tatil yapmaktadır. Aras Kargo ise bir kamu kuruluşu değil ve vatandaşlar bayram günü açık olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Aras Kargo'nun bayram gününde kapalı olduğu biliniyor. Bu sene de aynı şekilde olacağı belirtiliyor.

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29 EKİM CUMA 2021 ARAS KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhuriyet Bayramı'nda Aras Kargo'nun açık mı kapalı mı olduğu merak ediliyor. Kargo firmalarının ve Aras Kargo'nun geçtiğimiz yıllardaki politikalarına baktığımızda şubelerin kapalı olduğu biliniyor. Bu yıl da hizmet verecekleri düşünülmüyor. Ancak net cevap almak isteyen vatandaşlar 444 25 52 numaralı Aras Kargo Çağrı Merkezi'nden net cevap alabilirler. 

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle birlikte her sene 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

1925 bir kanun çıkarılmış ve Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti’nde bayram olarak ilan edilmiştir.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılının kutlandığı 29 Ekim 1933’de seslendiği 10. yıl nutkunda, 29 Ekim’i en büyük bayram olarak tanımlamıştır.

Bayramı kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tam gün şeklinde bir buçuk gün resmi tatil olmaktadır. 29 Ekimlerde statlarda şenlikler düzenlenir, akşam olduğunda ise fener alayları oluşturulur.

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