Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuluyla kutlanmaya devam etti. Akşam saatlerinde bisiklet turu gerçekleştikten sonra fener alayı yapıldı. Yüzlerce Çaycumalı" nın bir araya geldiği görkemli bir fener alayına sahne olan Çaycuma'da rengârenk meşaleler yanarak caddeler süslendi. Kortej yürüyüşüne Bando Takımı" da çaldığı marşlarla eşlik etti.

Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş korteji Dev Türk bayrağını açarak Nihat Kantarcı caddesi üzerinden Uğur Mumcu caddesine doğru yol boyunca devam etti. Müze evin önünde son bulan fener alayında vatandaşlar büyük Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekilirken bir yandan da havai fişek gösterisin ilgiyle izleyerek bu anı cep telefonu kameralarına kaydetti.

Kaynak: İHA