29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Büyükelçilik ikametgahında verdiği resepsiyona ilgi yoğundu. Büyükelçi Ali Murat Başçeri, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu. Başçeri, daha sonra yaptığı kısa konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kendi bayramı olarak benimsemiş Kıbrıs Türk halkıyla birlikte kutlama ayrıcalığına sahip olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Gün içinde elim bir kaza sonucu pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya'nın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başçeri, "Barış Pınarı Harekatı'nda hayatlarını kaybedenlerin, şehitlerimizin hatırasına, teröristlerin namert saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımızın hatırasına ve şu an, şu dakikada Suriye'de teröristleri yakalamak için mücadele eden TSK'nın şanlı askerlerine saygı amacıyla bu akşam biraz daha mutedil bir resepsiyon yapacağız" dedi.

Cumhuriyet resepsiyonuna KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ,siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA