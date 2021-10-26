Daha önce yönetmelikten çıkarılan ve kutlanılması okul yönetimlerinin insiyatifine bırakılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren yeniden zorunlu olarak kutlanılacaktır. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2021|İstanbul ve İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı.

İSTANBUL'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

28 EKİM PERŞEMBE

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Yer : Taksim Cumhuriyet Anıtı

Program:

- Çelenklerin Sunulması

İstanbul Valiliği, 1.Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenkleri sunulacaktır.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde Bayrağımızın Göndere Çekilmesi

13:00 DİĞER İLÇELERİMİZDEKİ ÇELENK SUNMA TÖRENLERİ

19:00 SN. VALİMİZ TARAFINDAN VERİLECEK OLAN CUMHURİYET

BAYRAMI KABUL TÖRENİ (Hilton Bomonti Hotel)

29 EKİM CUMA

TEBRİKLERİN KABULÜ TÖRENİ

Yer : İstanbul Valiliği

* İlçelerimizde Tebriklerin Kabulü Töreni yapılacaktır.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA TÖRENİ VE TÖREN GEÇİŞİ

Yer : Vatan Caddesi / Fatih

OKULLARDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

• Saygı duruşu

• İstiklâl Marşı

• Günün anlam ve önemini belirten konuşma

• Şiir okuma

• “Ülkemizde Cumhuriyetin Kuruluşu” ile ilgili konuşma

• “Cumhuriyetin İlanı” adlı konuşma

• “Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydalar” konulu konuşma

• “Cumhuriyet Bayramı” adlı şiirin okunması

• Kapanış

İZMİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması

YER : Cumhuriyet Meydanı - Atatürk Anıtı

SAAT : 13.15

TEBRİKAT TÖRENİ

YER : Vilayet (Valilik Makamı)

SAAT : 10.00

KUTLAMA VE GEÇİT TÖRENİ

YER : Cumhuriyet Meydanı

SAAT : 10.30

İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile Büyükşehir Belediye Başkanının tören aracı ile halkın ve törene katılanların bayramını kutlaması

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneğinin Kafkas oyunları gösterisi

Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşımızın eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi

İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in konuşmaları

Şiirlerin okunması

Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneğinin Zeybek Oyunları gösterisi

Geçit Töreni

CUMHURİYET BAYRAMI KABUL TÖRENİ

YER : Balçova Termal Otel Kardelen Salonu

SAAT : 19.00

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

29 EKİM 2021 CUMA

GENÇLİK KONSERLERİ, AÇIK ALAN PERFORMANSLARI, DANS GÖSTERİLERİ

Tarih : 28-29 Ekim 2021

Saat : Gün boyu

Yer : Kültürpark Ahşap Sahne

ESPOR TURNUVASI

FIFA 2021 ve NBA2K21 Turnuvası

Tarih : 29 Ekim 2021

29 EKİM SPORTİF SALSA CUMHURİYET KUPASI

Saat : 10.00

Yer : Celal Atik Spor Salonu

100. YIL MARŞI BİRİNCİ ETAP KAZANANLARI DEKLARASYON TÖRENİ

Saat : 12.30

Yer : AASSM Küçük Salon

29 EKİM ŞENLİĞİ VE ATATÜRK HEYKELİ AÇILIŞI

Saat : 14.30

Yer : Tire Kireli Köyü Meydanı

MİNYATÜR SERGİSİ

Saat : 18.00

Yer : Kültürpark Atlas Pavyonu C Galeri

FENER ALAYI

Saat : 20.00

Yer : Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı arasında

KONSER

Saat : 20.30

Yer : Gündoğdu Meydanı

EGE ÜNİVERSİTESİ

FOTOĞRAF SERGİSİ

Tarih : 25 Ekim 2021 ile 12 Kasım 2021 arası

Yer : MÖTBE Kültür Merkezi

ATATÜRK VE CUMHURİYETE DAİR KONULU KONFERANS

Tarih : 28 Ekim 2021

Saat : 10.30

Yer : MÖTBE Kültür Merkezi

CUMHURİYET VE TÜRK MUSİKİSİ

Tarih : 29 Ekim 2021

Saat : 12.15

Yer : Çevrim içi Müzik Dinletisi (Instagram: @konservatuvarege)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÇAKABEY HEYKELİ AÇILIŞ TÖRENİ

Tarih : 27 Ekim 2021

Saat : 10.00

Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BAYRAK BİLİM VE TÜRK BAYRAKLARI MÜZESİ ZİYARETİ

Tarih : 29 Ekim 2021

Saat : 11.00

Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EFES MESLEK YÜKSEKOKULU

Tarih : 29 Ekim 2021

Saat : 19.30

Yer : Tarihi İsabey Camii Avlusu

(Türklerin Anadolu’ya girişinden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan dönem ile ilgili tiyatro gösterimi)

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muay Thai Müsabakaları

Tarih : 23-24 Ekim 2021

Yer : Karabağlar Spor Salonu

Satranç Müsabakaları

Tarih : 25-26 Ekim 2021

Yer : Foça Jandarma Komando Okulu

Oryantiring Yarışmaları

Tarih : 29 Ekim 2021

Yer : Karşıyaka Belediyesi Uğur Mumcu Parkuru

Güreş Müsabakaları

Tarih : 29-31 Ekim 2021

Yer : Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu

Trap-Skeet Cumhuriyet Kupası Müsabakaları

Tarih : 29-31 Ekim 2021

Yer : Bornova Yakaköy Trap-Skeet Atış Poligonu

Karate Şampiyonası

Tarih : 30-31 Ekim 2021

Yer : Menemen Spor Salonu

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NASIL KUTLANIR

17 Mart 1981’de çıkarılan ve halen yürürlükte olan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı ile ilgili birinci madde şöyledir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu bayram, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Cumhuriyet Bayramı günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Cumhuriyet Bayramı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

1 Ekim 1981’de yayınlana Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’ne göre ise Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni’ne bütün Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar, İl veya İlçe Kutlama Komitesi tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler. Kutlama Komiteleri ise aşağıdaki çalışmaları yapar;

Bayramların özelliğine ve mahallin durumuna göre anma, tören ve gösteri programları hazırlarlar.

Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde, açık alanlarda yapılacak olan gösteriler komitece haftanın ilk tatil gününde yapılmak üzere bir defaya mahsus olarak ertelenebilir. Ancak günün anlam ve önemini belirten programın diğer kısmı uygun yerlerde yapılır.

Bayram törenlerinin amaca uygun olarak kutlanabilmesi için yapılacak çalışmaların zamanlamasını yaparlar ve gereken araç ve gereçleri sağlarlar.

Yapılacak program içerisinde çeşitli gösterilere, yarışmalara, süslemelere, ışıklandırmalara ve fener alayları gibi bayramla ilgili faaliyetlere yer verirler.