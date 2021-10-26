29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2021|İstanbul ve İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı
Cumhuriyet Bayramına sayılı günler kala tüm yurdu bayram heyecanı sarmış durumda. Ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak olan Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü için kutlama programları şimdiden hazırlandı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2021|İstanbul ve İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı
Daha önce yönetmelikten çıkarılan ve kutlanılması okul yönetimlerinin insiyatifine bırakılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren yeniden zorunlu olarak kutlanılacaktır. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2021|İstanbul ve İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı.
İSTANBUL'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
28 EKİM PERŞEMBE
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Yer : Taksim Cumhuriyet Anıtı
Program:
- Çelenklerin Sunulması
İstanbul Valiliği, 1.Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenkleri sunulacaktır.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde Bayrağımızın Göndere Çekilmesi
13:00 DİĞER İLÇELERİMİZDEKİ ÇELENK SUNMA TÖRENLERİ
19:00 SN. VALİMİZ TARAFINDAN VERİLECEK OLAN CUMHURİYET
BAYRAMI KABUL TÖRENİ (Hilton Bomonti Hotel)
29 EKİM CUMA
TEBRİKLERİN KABULÜ TÖRENİ
Yer : İstanbul Valiliği
* İlçelerimizde Tebriklerin Kabulü Töreni yapılacaktır.
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA TÖRENİ VE TÖREN GEÇİŞİ
Yer : Vatan Caddesi / Fatih
OKULLARDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
• Saygı duruşu
• İstiklâl Marşı
• Günün anlam ve önemini belirten konuşma
• Şiir okuma
• “Ülkemizde Cumhuriyetin Kuruluşu” ile ilgili konuşma
• “Cumhuriyetin İlanı” adlı konuşma
• “Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydalar” konulu konuşma
• “Cumhuriyet Bayramı” adlı şiirin okunması
• Kapanış
İZMİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
28 EKİM 2021 PERŞEMBE
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması
YER : Cumhuriyet Meydanı - Atatürk Anıtı
SAAT : 13.15
TEBRİKAT TÖRENİ
YER : Vilayet (Valilik Makamı)
SAAT : 10.00
KUTLAMA VE GEÇİT TÖRENİ
YER : Cumhuriyet Meydanı
SAAT : 10.30
İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile Büyükşehir Belediye Başkanının tören aracı ile halkın ve törene katılanların bayramını kutlaması
Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneğinin Kafkas oyunları gösterisi
Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşımızın eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi
İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in konuşmaları
Şiirlerin okunması
Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneğinin Zeybek Oyunları gösterisi
Geçit Töreni
CUMHURİYET BAYRAMI KABUL TÖRENİ
YER : Balçova Termal Otel Kardelen Salonu
SAAT : 19.00
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
29 EKİM 2021 CUMA
GENÇLİK KONSERLERİ, AÇIK ALAN PERFORMANSLARI, DANS GÖSTERİLERİ
Tarih : 28-29 Ekim 2021
Saat : Gün boyu
Yer : Kültürpark Ahşap Sahne
ESPOR TURNUVASI
FIFA 2021 ve NBA2K21 Turnuvası
Tarih : 29 Ekim 2021
29 EKİM SPORTİF SALSA CUMHURİYET KUPASI
Saat : 10.00
Yer : Celal Atik Spor Salonu
100. YIL MARŞI BİRİNCİ ETAP KAZANANLARI DEKLARASYON TÖRENİ
Saat : 12.30
Yer : AASSM Küçük Salon
29 EKİM ŞENLİĞİ VE ATATÜRK HEYKELİ AÇILIŞI
Saat : 14.30
Yer : Tire Kireli Köyü Meydanı
MİNYATÜR SERGİSİ
Saat : 18.00
Yer : Kültürpark Atlas Pavyonu C Galeri
FENER ALAYI
Saat : 20.00
Yer : Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı arasında
KONSER
Saat : 20.30
Yer : Gündoğdu Meydanı
EGE ÜNİVERSİTESİ
FOTOĞRAF SERGİSİ
Tarih : 25 Ekim 2021 ile 12 Kasım 2021 arası
Yer : MÖTBE Kültür Merkezi
ATATÜRK VE CUMHURİYETE DAİR KONULU KONFERANS
Tarih : 28 Ekim 2021
Saat : 10.30
Yer : MÖTBE Kültür Merkezi
CUMHURİYET VE TÜRK MUSİKİSİ
Tarih : 29 Ekim 2021
Saat : 12.15
Yer : Çevrim içi Müzik Dinletisi (Instagram: @konservatuvarege)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ÇAKABEY HEYKELİ AÇILIŞ TÖRENİ
Tarih : 27 Ekim 2021
Saat : 10.00
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BAYRAK BİLİM VE TÜRK BAYRAKLARI MÜZESİ ZİYARETİ
Tarih : 29 Ekim 2021
Saat : 11.00
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EFES MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarih : 29 Ekim 2021
Saat : 19.30
Yer : Tarihi İsabey Camii Avlusu
(Türklerin Anadolu’ya girişinden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan dönem ile ilgili tiyatro gösterimi)
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Muay Thai Müsabakaları
Tarih : 23-24 Ekim 2021
Yer : Karabağlar Spor Salonu
Satranç Müsabakaları
Tarih : 25-26 Ekim 2021
Yer : Foça Jandarma Komando Okulu
Oryantiring Yarışmaları
Tarih : 29 Ekim 2021
Yer : Karşıyaka Belediyesi Uğur Mumcu Parkuru
Güreş Müsabakaları
Tarih : 29-31 Ekim 2021
Yer : Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu
Trap-Skeet Cumhuriyet Kupası Müsabakaları
Tarih : 29-31 Ekim 2021
Yer : Bornova Yakaköy Trap-Skeet Atış Poligonu
Karate Şampiyonası
Tarih : 30-31 Ekim 2021
Yer : Menemen Spor Salonu
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NASIL KUTLANIR
17 Mart 1981’de çıkarılan ve halen yürürlükte olan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı ile ilgili birinci madde şöyledir;
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu bayram, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Cumhuriyet Bayramı günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Cumhuriyet Bayramı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
1 Ekim 1981’de yayınlana Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’ne göre ise Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni’ne bütün Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar, İl veya İlçe Kutlama Komitesi tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler. Kutlama Komiteleri ise aşağıdaki çalışmaları yapar;
Bayramların özelliğine ve mahallin durumuna göre anma, tören ve gösteri programları hazırlarlar.
Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde, açık alanlarda yapılacak olan gösteriler komitece haftanın ilk tatil gününde yapılmak üzere bir defaya mahsus olarak ertelenebilir. Ancak günün anlam ve önemini belirten programın diğer kısmı uygun yerlerde yapılır.
Bayram törenlerinin amaca uygun olarak kutlanabilmesi için yapılacak çalışmaların zamanlamasını yaparlar ve gereken araç ve gereçleri sağlarlar.
Yapılacak program içerisinde çeşitli gösterilere, yarışmalara, süslemelere, ışıklandırmalara ve fener alayları gibi bayramla ilgili faaliyetlere yer verirler.