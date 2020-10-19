Tüm yurtta her yıl coşkulu törenlerle kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi sürecinin gölgesinde olsa da yine her Türk vatandaşı tarafından heyecanla bekleniyor. Cumhuriyetin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmesinin ardından yepyeni bir düzene geçilen ülkemizde, bu tarih Türkiye'nin bayramı olarak ilan edilmiştir. Ulusun, egemenliğini bir kişi, kurum ya da kuruluşun inisiyatifine bırakmadan kendi elinde tuttuğu ve bu egemenliği, belirli bir süre için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla yönetime yansıttığı devlet biçimi olan Cumhuriyet, aynı zamanda Atatürk'ün 6 ilkesi arasında en önemli yere sahiptir. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır? İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”

”Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir."

sözleriyle önemini anlatmak istediği Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın akabinde ilan edilen bu yeni yönetim şekli, 1925 yılında bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı.

29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesidir. Bu yüzden, 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekim'de her yer bayraklarla süslenir, stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenerek kutlamalar yapılır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemine binaen, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak ifade etmiştir.

29 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk'ün “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermesinin akabinde meclis, önergeyi kabul etmiştir. Bu tarihten itibaren, Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet olmuştur. Yani, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olmuştur. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanıdır.

Cumhuriyet Devletinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İkinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı. Dört yıl süren savaş sonunda Osmanlı’nın dahil olduğu ittifak devletleri yenildi. Osmanlı’nın da yenik sayıldığı savaşın sonunda ülkeyi İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar paylaştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gitti ve orada aldığı karar neticesinde Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa

“Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.”

dedi. Ülkenin dört yanından gelen ulus temsilcileri23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa‘yı başkan seçerek, onun önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Her yörede ki efeler, dadaşlar düşmana karşı mücadele ederken, diğer yandan da düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştı ve zafer elde edildi.

Zafer üzerine dönemin padişahı ülkeden kaçtı ve imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet kuruldu. Yeni doğan devletin yönetim şekli henüz belirlenmemişti. Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yaparak, 13 Ekim 1923’te Ankara’yı başkent olarak belirledi. Atatürk, ülkeyi düşmandan arındırıp, sınırları belirledikten sonra hep düşündüğü cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı ve 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırarak, “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi.

Atatürk, 29 Ekim 1923 günü, milletvekilleri ile görüşmesinin ardından hazırlanan Cumhuriyet önergesinin taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul ederek, ülkede cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk ise kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla, Türkiye’yi çağdaş ve uygar devletler seviyesine ulaştırmak için bir dizi yenilik yaptı. Bu yenilikler; siyasal, bayındırlık, toplumsal, tarım, hukuk, eğitim, sanayi, ekonomi ve ticaret alanlarında yapıldı.