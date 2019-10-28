29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi

İZMİR'de, Performans Sanatçısı Yunus İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisine başladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl kutlamaları nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda hazırlıklar yapılırken, Mimus Performans Sanatları Atölyesi farklı bir projeye imza attı. Performans sanatçısı Yunus İşçi, Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için canlı heykel gösterisine saat 19.00'da başladı. Elindeki Türk bayrağı ile gösteri yapan İşçi, 24 saat boyunca farklı figürler sergileyerek gösterisini yarın 19.00'da sonlandıracak. Yunus İşçi'nin gösterileri çevredekilerin de dikkatini çekti. Halk performans sanatçısının cep telefonu kamerasıyla fotoğraflarını çekti. Öte yandan, canlı heykeli gördüğünde duygu dolu anlar yaşadığı ifade eden Muhammet Akıncı, "Yarın 29 Ekim, duygu dolu anlar yaşadık, arkadaşımızı da gördük burada canlı heykel olarak, dünya rekoru kıracak belki de, o yüzden kendisi ile fotoğraf çekilmek istedik. Asil kan dedikleri bu olsa gerek, herkes yapamaz bunu, herkes bu duyguyu yaşayamaz" dedi.

'İZMİR HALKINI GÜNDOĞDU MEYDANI'NA BEKLİYORUZ'

Mimus Performans Sanatları Atölyesi üyesi Sezen Gürkök başlattıkları proje hakkında şunları söyledi:

"Kendisi atölyemizin kurucularından Yunus İşçi, 24 saatlik bir canlı heykel performansı sergileyecek, bu bir dünya rekoru denemesi aslında, Cumhuriyete ve şehitlerimize armağan ediyor. 29 Ekim dolayısıyla bu işi yapmaya karar verdik, bütün İzmir halkını Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz, bizim için motivasyon olacaktır."

Yunus İşçi'nin 24 saatlik performansı sırasında, atölye üyelerinin yanında bulunup temel ihtiyaçlarını karşılayacakları öğrenildi.

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Kaynak: DHA