29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ZBEÜ’de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyetin 96'ncı Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinde coşku ve heyecan içerisinde kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez kampüsünde 96'ncı yıldönümü kapsamında düzenlenen sportif faaliyetler ile başladı. Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tenis ve stretball turnuvalarına ilgi yoğun oldu. 96'ncı yıl dönümü kutlamaları, Alaplı MYO'da düzenlenen "2023'e Doğru Cumhuriyetin Yüz Yılı" başlıklı konferans ile devam etti. Öncesinde, "15 Temmuz Resimleri" konulu serginin düzenlendiği; Öğr. Gör. Murat Hulkiender tarafından verilen, Alaplı ilçe protokolü ve MYO akademik-idari personel ile öğrencilerin katıldığı konferansta, Cumhuriyet kavramı ve Cumhuriyet fikrinin gelişimi anlatıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Efiloğlu tarafından verilen, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin katıldığı konferansta Atatürk'ün hayatından kesitler ve Cumhuriyete giden süreç katılımcılarla paylaşıldı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir konferans da Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Namal tarafından verilen "Cumhuriyetin Erdemleri" başlıklı konferans da öğrencilerden ve personelden büyük ilgi gördü.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuaye salonunda Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından "Cumhuriyet Sergisi" açıldı. Sergi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ereğli Eğitim Fakültesi'nde ise Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Arzu Besime Güngör Akıncı tarafından "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı konferans, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Yıldırım Bilgen tarafından öğrenciler eşliğinde bir oratoryo icra edildi. Ereğli MYO'da Öğr. Gör. Mustafa Samur tarafından verilen "Cumhuriyetin Anlam ve Önemi" başlıklı konferans akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilirken, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinesinde Farabi kampüsünde de öğrenciler arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Ayrıca Ekim ayı boyunca Gökçebey, Devrek, Çaycuma ve Çaycuma Gıda Tarım MYO'da takımlar arası futbol ve voleybol müsabakaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA