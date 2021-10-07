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29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla 29 Ekim'de eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte en çok merak edilen "29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı...

29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?

Her yıl bayramlarda eczanelerin açık olup olmadığı sıklıkla araştırılmakta. 2021 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczanelerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Cumhuriyet Bayramı'nda eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bizler de haberimizde "29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29  Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?" soru başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021? 29  EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Cumhuriyet Bayramı Resmi Gazete'de resmi tatil olarak yer almaktadır. Buna göre, Eczaneler 28 Ekim 2021 Çarşamba günü öğleden sonra ve 29 Ekim 2021 Cuma günü tam gün nöbetçi eczane usulü hizmet verecek. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Cuma günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak

29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?

29 EKİM NÖBETÇİ ECZANELER

Bolgegundem.com haber olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda acil eczane işleri olan vatandaşlar için o gün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler listesini sizler için hazırladık. Yaşadığınız ildeki size en yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

29 EKİM NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?

 

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