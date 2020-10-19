29 Ekim hangi yılda ilan edildi 2021? Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edildi 2021?

Her yıl ülkemizin dört bir yerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle daha sakin ve sessiz geçecek. Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılında, bazı sorular vatandaşlar tarafından soruluyor. 29 Ekim hangi yılda ilan edildi? Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edildi? gibi soruların cevapları haberimizde. İşte detaylar...

29 EKİM HANGİ YILDA İLAN EDİLDİ 2021?

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi üzerine her yıl 29 Ekim'de tüm Türkiye'de kutlanan milli bir bayramdır. 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, 2021 yılında 98'inci yaşına giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Yaşasın!" nidalarıyla kabul edilen Cumhuriyetimizin 98'inci yaşı, tüm coşkusuyla kutlanacak.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet rejimi, 1925 yılında çıkarılan bir kanunla yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

CUMHURİYET'İN İLANI

Cumhuriyet'in öncesinde varlığını sürdüren Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-78 ve 1908-18 yılları arasında meşruti monarşi ile yönetiliyordu. 28 Temmuz 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti'nin, Anadolu topraklarının büyük bir çoğunluğu işgal atına alınmıştı. Bunun üzerine Anadolu'da, halkın işgalcilere karşı ayaklanması isteyen ve Milli Mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'nun birçok farklı ilinde kongreler düzenleyerek halkın işgalcilere karşı vatanını savunması için önderlik yaptı.

Bu büyük çabanın ve direnişin sonucunda 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanmış, yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmişti. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923’de Ankara Türkiye Devleti’nin Hükümet Merkezi oldu.

Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim gecesi kurmaylarıyla yaptığı konuşmanın sonucunda "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" demiş ve 29 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu olmuştur.

CUMHURİYET BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. TBMM, 29 Ekim 1923He 1921 Anayasası'nda yaptığı değişiklik ile devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu kabul etti. Bu kabul ile aynı gece 101 pare top atışı ile kutlandı. 1924 yılında ise "Cumhuriyetin İlanı" şenlikleri düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanması ise Dışişleri Bakanlığının önerdiği kanun teklifi ile oldu. Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kutlanmasını kanun teklifi olarak önerdi. Teklif metninde "Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle icra eder...

Yabancılara da kutlatılması gereken, Türkiye Cumhuriyetimin ve milletimizin resmî özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lazımdır. 0 gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır" denildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925v te karara bağlandı. TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. Böylece Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1925'ten itibaren, ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı.

29 EKİM SÖZLERİ

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karekterli Koruyucular İster. Bu Duygularla Cumhuriyetinizi Tebrik Ediyorum..

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

29 Ekim

Cumhuriyet bayramı

Geldi bize ne mutlu !

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz Ekimi

Karşılarız neşeyle

Çünkü bugün erdik,

Büyük Cumhuriyet’e

Yürüyün arkadaşlar

Hep ileri koşalım,

Bugün bayramımız var,

Gelin bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

29 Ekim

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk’ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk’ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

Cumhuriyetimizin Ellinci Yılı Marşı

Müjdeler var yurdumun toprağına, taşına;

Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına!

Bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bayrağım;

Başka bir tuğ yaraşmaz Türk'ün özgür başına.

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta,

Koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta…

Elimizde meşale; ilke ilke Atatürk,

Işıklarla donattık ülkeyi her hafta…

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Aynı kandan feyz alır bunca toprak, bunca taş.

Kılıç tutan bilekler, verdi sabanla savaş.

Tekniğin dev nabzında her adım, her dakika,

Çarklarda aynı tempo, yüreklerde aynı marş…

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Biz yürekten bağlıyız elli yıldır bu yola;

“Yurtta barış” ilk hedef, “Cihanda sulh” parola.

Koparamaz hiçbir güç bizi milli birlikten;

Atamızın izinden koşuyoruz kol kola….

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Yaşasın hür ulusum! Soylu gencim, benliğim!

Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim!

Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara;

Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim!..

Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu;

Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu…

Bekir Sıtkı ERDOĞAN