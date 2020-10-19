Her yıl ülkemizin dört bir yerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle daha sakin ve sessiz geçecek. Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yılında, bazı sorular vatandaşlar tarafından soruluyor. 29 Ekim hangi yılda ilan edildi? Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edildi? gibi soruların cevapları haberimizde. İşte detaylar...

29 EKİM HANGİ YILDA İLAN EDİLDİ?

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi üzerine her yıl 29 Ekim'de tüm Türkiye'de kutlanan milli bir bayramdır. 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, 2020 yılında 97'inci yaşına giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Yaşasın!" nidalarıyla kabul edilen Cumhuriyetimizin 97'inci yaşı, diğer yıllara oranla daha buruk ve sessiz geçecek. Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle kutlanamayan milli bayramların arasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da giriyor.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet rejimi, 1925 yılında çıkarılan bir kanunla yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

CUMHURİYET'İN İLANI

Cumhuriyet'in öncesinde varlığını sürdüren Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-78 ve 1908-18 yılları arasında meşruti monarşi ile yönetiliyordu. 28 Temmuz 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti'nin, Anadolu topraklarının büyük bir çoğunluğu işgal atına alınmıştı. Bunun üzerine Anadolu'da, halkın işgalcilere karşı ayaklanması isteyen ve Milli Mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'nun birçok farklı ilinde kongreler düzenleyerek halkın işgalcilere karşı vatanını savunması için önderlik yaptı.

Bu büyük çabanın ve direnişin sonucunda 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanmış, yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmişti. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923’de Ankara Türkiye Devleti’nin Hükümet Merkezi oldu.

Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim gecesi kurmaylarıyla yaptığı konuşmanın sonucunda "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" demiş ve 29 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu olmuştur.

CUMHURİYET BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. TBMM, 29 Ekim 1923He 1921 Anayasası'nda yaptığı değişiklik ile devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu kabul etti. Bu kabul ile aynı gece 101 pare top atışı ile kutlandı. 1924 yılında ise "Cumhuriyetin İlanı" şenlikleri düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanması ise Dışişleri Bakanlığımın önerdiği kanun teklifi ile oldu. Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kutlanmasını kanun teklifi olarak önerdi. Teklif metninde "Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle icra eder...

Yabancılara da kutlattırıİması gereken, Türkiye Cumhuriyetimin ve milletimizin resmî özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir günolarak belirlemek lazımdır. 0 gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır" denildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925v te karara bağlandı. TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı kabul etti. Böylece Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1925'ten itibaren, ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı.

29 EKİM SÖZLERİ