29 ekim hastane poliklinikleri açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastane poliklinikleri çalışıyor mu?

28 Ekim Perşembe ve 29 Ekim Cuma günleri hastane polikliniklerinin hizmet verip vermediğini vatandaşlar öğrenmek istiyor. Konuyla alakalı araştırmalarını internet üzerinde arama yaparak gerçekleştiriyorlar.

29 EKİM HASTANE POLİKLİNİKLERİ AÇIK MI? KAPALI MI?

Devlet hastaneleri 28 Ekim Perşembe günü sabah 08:30 itibari ile açılacak ve öğlen saat 12:30'a kadar açık kalacak.

Bu saate kadar vatandaşlara poliklinikler hizmet vermeye devam edecek. 12:30'un ardından hastanelerin poliklinikleri ve diğer hizmet veren yerleri kapanacak. Sadece acil servis hizmet verecek. Hastaneler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralleri ya da 182 numaralı muayene randevu hattından bilgi alınabilir. 29 Ekim cuma günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle birlikte her sene 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

1925 bir kanun çıkarılmış ve Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti’nde bayram olarak ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılının kutlandığı 29 Ekim 1933’de seslendiği 10. yıl nutkunda, 29 Ekim’i en büyük bayram olarak tanımlamıştır.

Bayramı kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tam gün şeklinde bir buçuk gün resmi tatil olmaktadır. 29 Ekimlerde statlarda şenlikler düzenlenir, akşam olduğunda ise fener alayları oluşturulur.