Türkiye'nin yönetim şekli olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda 29 Ekim her yıl ülkemizde milli bayram olarak kutlanır, konserler ve etkinliklerle cumhuriyet coşkusu doya doya yaşanır. Özellikle bu özel günlerde vatandaşların ulaşımının kolaylaşması için birtakım kararlar alınır. Bu kapsamda İzmir'de toplu taşıma araçlarının nasıl hizmet vereceği vatandaşların odağında yer alıyor. Merak edenler için 29 Ekim İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım, bedava mı 2022?

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29 EKİM İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karara göre İzmir'de ulaşım 1 kuruş olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT, metro, tramvay, İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca 4736 sayılı yasa gereği sembolik ücretle hizmet verecek.

Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ULAŞIM BEDAVA MI 2022?

İzmir'de cumhuriyetin 99.yıl dönümü olan 29 Ekim 2022 Cumartesi günü ulaşım sembolik olarak 1 kuruş olarak ücretlendirilecek.

29 EKİM İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 29 Ekim 2022 Cumartesi günü İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Seferler saat 00.00 ile 24.00'a kadar bedava hizmet vermiş olacak.