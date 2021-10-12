Her yıl bayramlarda kargoların açık olup olmadığı sıklıkla araştırılmakta. 2021 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Cumhuriyet Bayramı'nda kargoların teslim yapıp yapamayacağını ve siparişlerini alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki, 29 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kargolar çalışıyor mu? Merak edenler için, Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat kargoların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma saatlerine haberimizde yer verdik.

29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim 2021 Cuma günü, kargoların açık mı yoksa kapalı mı olduğu soruları sıklıkla soruluyor. Haberimizde merak ettiğiniz kargo firmaların Cumhuriyet Bayramı'nda çalışma saatlerine yer verdik. İşte detaylar.

SÜRAT KARGO 29 EKİMDE AÇIK MI?

Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Sürat Kargo'nun 29 Ekimde hizmet vermeyeceği bilinmektedir. Detaylı bilgi için, için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

PTT KARGO 29 EKİMDE AÇIK MI?

PTT Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarım gün çalışacaktır. Öğleden sonra ise tatil dolayısıyla kapalı olacağı bilinmektedir. Detaylı bilgi için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

ARAS KARGO 29 EKİMDE AÇIK MI?

Aras Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG KARGO 29 EKİMDE AÇIK MI?

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.

YURTİÇİ KARGO 29 EKİMDE AÇIK MI?

Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda tüm şubeleri kapalıydı. 29 Ekim Çarşamba günü günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

UPS KARGO 29 EKİMDE AÇIK MI?

UPS Kargo 29 Ekim'de hizmet vermeyecektir.