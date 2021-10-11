Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan 29 Ekim’in yaklaşması ülkemizde coşku ve sevinçle karşılanıyor. Resmi tatil günleri içinde yer alan 29 Ekim gününün Cuma'ya denk gelmesiyle vatandaşlar kaymakamlıkların açık olup olmadığını merak ediyor. Biz de haberimizde '29 Ekim kaymakamlık açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2021 Cuma kaymakamlık çalışıyor mu?' sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar...

29 EKİM KAYMAKAMLIK AÇIK MI, KAPALI MI? 29 EKİM CUMA KAYMAKAMLIK ÇALIŞIYOR MU?

Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü olması vesilesiyle her yıl coşku ve sevinçle kutlanılan 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle kaymakamlıklar o gün kapalı olacak ve çalışmayacaklar. çeşitli nedenlerle bu kurumu ziyaret edecek vatandaşların kaymakamlığın 29 Ekim'de hizmet vermeyeceği için daha öncesinde işlerini halletmeleri gerekiyor.

KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kaymakamlıklar, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Kaymakamlık hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kaymakamlıklar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda hizmet vermemektedir.

Çalışma Saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebildiğinden bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip etmeniz gerekiyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.