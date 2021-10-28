Milli Piyango 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi için heyecan dorukta. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar merak edildi. Şans oyunu severler Milli Piyango'nun 29 Ekim Cuma çekilişinde kazandıran numaraları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki 29 Ekim 2021 Cuma Milli Piyango çekiliş sonuçları sonuçları belli oldu mu? 29.10.2021 Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama 2021 ve SIRALI TAM LİSTE...

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango'da heyecan dorukta. Milli Piyango'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

29 EKİM 2021 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ

Milli Piyango özel çekilişi saat 15.30 ve 17.30'ta gerçekleştirilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2021

Her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlerinde gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar belli olduktan sonra bilet sorgulama sayfası aktif olur. Açıklandıktan sonra bilet numarasına göre sorgulama ya da çıkan rakamlara göre sorgulama yapılabilmektedir. Ayrıca amorti ve teselli ödülleri için rakamları görebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA SORGULA)

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edilebilen bir şans oyunu olan Milli Piyango'da her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş numaralar vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak oynayabilir aldığınız biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsiniz. Öte yandan biletler Milli piyango Online'dan, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE KATEGORİLERİ

İkramiyeler farklı ikramiye kategorileri kapsamında sınıflandırılmaktadır. Her çekiliş için ikramiye kategori sayısı belirlenmektedir.

Her çekiliş için, teselli ikramiyesi hariç olmak üzere, ikramiye kategorilerine yönelik aşağıdaki unsurlar belirlenmektedir:

- Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

- Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Birinci ikramiye kategorisi için kazanan numara sayısı her çekiliş için her zaman 1’dir.

Sonuncu ikramiye kategorisi (Amorti) için kazanan numaralar, her çekiliş için 2 adet, “tek haneli numara” olacaktır. Bu 2 adet “tek haneli numara”, birinde 4 veya daha düşük rakamları (0, 1, 2, 3 veya 4), diğerinde 5 veya daha yüksek rakamları içerecek (5, 6, 7, 8 ve 9) ve iki ayrı küreden çekilecektir.

Bunların yanı sıra ayrıca, birinci kategori için çekiliş sonucu belirlenmiş olan kazanan numaradan yalnızca tek bir rakamla farklı olan tüm numaraları içerecek ve “teselli ikramiyesi” kategorisi olarak adlandırılacak ilave bir ikramiye kategorisi olacaktır.

Her çekiliş için her bir ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeler belirlenir.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Bilet üzerinde basılı numara birden fazla kategoride kazanmışsa, bu kategorilerden yalnızca en yüksek tutarlı olanın ikramiyesi alınabilir.

Her çekiliş için, Sisal Şans sistemine göre, kazanan biletin, iptal edilen biletler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple satılmamış, kayıp, çalınmış veya beklenen satış noktasına doğru şekilde teslim edilmemiş olması halinde, ilgili ikramiye alınamaz. Bu ikramiyenin değeri söz konusu çekiliş için dağıtılan nakdin bir parçası olamaz.