29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi için heyecan dorukta. 29 Ekim Milli Piyango çekilişinde şanslı numaralar merak konusu oldu. Peki 29 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sonuçları açıklandı mı? 29.10.2020 Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE

29.10.2020 tarihinde çekilen Milli Piyango çekiliş biletlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Site üzerinden vereceğimiz linklere tıklayarak Milli Piyango'nun canlı çekilişini de izleyebilirsiniz.. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango şans oyunu için bu hafta çekiliş tamamlandı.Yapılan çekilişin ardından kesin sonuçları haberimizden öğrenebilir veya MPİ internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.