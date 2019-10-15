29 Ekim panosu | 29 Ekim Pano çalışmaları | Pano örnekleri | Pano süslemeleri

Cumhuriyet Bayramı yaklaşmaya başladıkça öğrencileri hazırlık telaşı da arttı. Hazırlık yapan öğrenciler süsleme çalı8şmalarını araştırmaya başladı. Peki 29 Ekim panosu pano çalışmaları nelerdir? 29 Ekim pano örnekleri, pano süslemeleri nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

29 EKİM PANO ÇALIŞMALARI

29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr ,

Hеr yanda dalgalanıyor .

Süslеndi evler, sokaklar

Rеnk renk ışıklar yanıyоr .

Yirmi üç yıl önce bugün .

Cumhuriyet kurdu millet ,

Bizе büyük Atatürk'ün ,

Armağanı Cumhuriyet .

En birinci vazifemiz ,

Onun yolunda yürümek .

Canımız gibi koruruz ,

Cumhuriyet Türklük demek .

Sevinçle, sağlıkla geçsin .

Sаbаhımız, аkşаmımız .

Kutlu оlsun hepimize ,

Cumhuriyet Bаyrаmımız .

Vasfi Mahir KOCATÜRK

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

29 EKİM

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Canımızsın,

Şanımızsın.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

A. O. Atok

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,

Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.

Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,

Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,

Canlansın ışık selleri olsun da o damla

Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

Kim der ki en son rakamlar da delirsin.

On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:

Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.

Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,

Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,

Tarihi kendin yazıyorsan,tarih senin eserindir.

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,

İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;

Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Mithat Cemal KUNTAY

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,

Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..

Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,

Duyunca silkindi Türk narasını “Ata"nın!…

Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl"!

Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl…

Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,

Bütün millet “Kemal"in etrafında toplandı!..

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara

Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..

Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:

Irkının şahlanışı ısırttı “Garb"a dudak!..

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,

Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!

Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,

Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,

Türk'ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi"!..

Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,

Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..

Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,

Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata"ya bizden!..

Cemal Oğuz ÖCAL

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

YAŞASIN ULUSUMUZ

Biz bu yurdun eti,kemiği,

Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.

Liderimiz Atatürk ve ordusu,

Yoktu hiçbirinin korkusu.

Günler,aylar,yıllar

Ne fark eder onlara

Durmadan yıkılmadan

Savaştılar hiç korkusuz

Şanlı büyük ordumuz,

Duydu bütün ulus.

O gün bugündür kutlanır,

Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI NEDİR?

Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...

Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene !

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır…

Cumhuriyet"in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

29 EKİM NEDİR?

Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimsemesi adına her sene bu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutladığı milli bayramdır. Bu bayramda statlarda kutlamalar ve akşamları sokaklarda fener alayları yapılır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlamı neden kutlanır

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in onuncu yılı anısına 29 Ekim 1933'te yapılan kutlamalarda Cumhuriyet Bayramının önemi konusunda verdiği 10. Yıl Nutkunda bu bayramın en büyük bayram olduğunu söylemiştir.

Milletvekilleri ile görüşmeler yaptıktan sonra taslak hali meydana getirilen “Cumhuriyet" önerisini 29 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk TBMM'ye getirmiştir. Meclisin öneriyi kabul etmesiyle Türkiye Devleti'nin yeni yönetim şekli “Cumhuriyet" ve yeni adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olmuştur. Yeni kurulan bu devletin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Bu yeni yönetim biçiminin ilanı Türk Milleti tarafından mutluluk ve heyecan ile karşılanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği üzere bu yönetim biçiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet, kendi temsilcileri olan milletvekilleri kanalıyla kendini idare etme yetkisini kullanır. Cumhuriyette vatandaşların seçme ve seçilme hakkı mevcuttur. Milletvekilleri, kanunları yapar ve yöneticileri milleti için denetler. Halk, yöneticilerini seçim ile seçebilmektedir