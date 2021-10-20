Her yıl bayramlarda kargoların açık olup olmadığı sıklıkla araştırılmakta. 2021 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda PTT kargonun hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Cumhuriyet Bayramı'nda PTT kargonun teslim yapıp yapamayacağını ve siparişlerini alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki, 29 Ekim PTT kargo açık mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu 2021? Merak edenler için PTT kargonun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışma saatlerine haberimizde yer verdik.

29 EKİM PTT KARGO AÇIK MI 2021? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU 2021?

PTT Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarım gün çalışacaktır. Öğleden sonra ise tatil dolayısıyla kapalı olacağı bilinmektedir. Detaylı bilgi için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: PTT Kargo hafta sonu dağıtıma çıkmıyor. Paketiniz şubeye teslim edilmiş ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir.

PTT KARGO GÖNDERİ TAKİP EKRANI

PTT Kargo aracılığıyla bir ürün bekliyorsanız veya gönderdiğiniz bir ürünün teslim edilip edilmediğini merak ediyorsanız PTT'nin aşağıda vereceğimiz bağlantısından gönderi takibi yapabilir, paketinizin nerede olduğunu görebilirsiniz.

PTT ÖZEL HİZMETLER

a) Ödeme Şartlı

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilecek maddeleri kapsayan gönderilere "Ödeme şartlı özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Ödeme şartlı gönderi" denir.

b) PTT İş Yerinde Teslim

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adı ve soyadından sonra, sadece "PTT iş yerinde teslim" ibaresi ile varış PTT iş yeri adını taşıyan ve alıcılarının başvurusu üzerine, gönderilerin PTT iş yerinde teslim edilmesine "PTT iş yerinde teslim" özel hizmeti denir.

c) Ücreti Alıcıdan Tahsil

Göndericinin talebine göre, yurt içi kayıtlı gönderilerin, yollama ücreti ile varsa özel hizmetlere ilişkin toplam ücretin, alıcıdan tahsil edilmesine "Ücreti Alıcıdan Tahsil" özel hizmeti denir.

Bu hizmet APS Kurye Taathütlü gönderileri için istenebilir, ancak ödeme şartlı özel hizmeti ile birlikte istenemez.

d) Alma Haberli

Gönderilerin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine "Alma Haber Özel Hizmeti" denir. Alma haber özel hizmetini içeren gönderilere ise "Alma Haberli Gönderi" denir.

e) Değer Konulmuş / Sigortalı

Gönderici tarafından kapsamının gerçek değeri esas alınarak beyan edilerek postaya verilmek istenen, posta kargoları ile kargo gönderileri, özel ambalaj veya kapama usulüyle kabul edilebilir. Kaybı, çalınması veya hasara uğraması halinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat ödenebilen bu şekildeki gönderiye "Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetli" gönderi denir.

f) Kontrollü Teslim

Gönderici talebine istinaden teslim esnasında gönderi kapsamının alıcı tarafından kontrol edilerek teslim alınması hizmetine "Kontrollü Teslim" özel hizmeti denir.

g) Gidiş Dönüş

Kayıtlı yurt içi gönderilerin gidiş ve dönüş posta ve özel hizmet ücretlerinin ilk kabulde alınarak, dönüşte ücretsiz olarak kabul edilmesine "Gidiş dönüş ücretli özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Gidiş dönüş ücretli gönderi" denir.

h) Alıcının Kendisine Teslim

Gönderinin alıcının kendisine teslim edilecek kaydı ile kabul edilerek, alıcının bizzat kendisine imza karşılığı teslimine "Alıcının Kendisine Verilecek Özel Hizmeti" denir.

ı) Telefonla Bilgilendirme

Gönderinin teslim ya da teslim edilememe bilgilerinin, göndericinin talebi halinde sabit veya cep (GSM) telefonuna iletilmesine "Telefonla Bilgilendirme Özel Hizmeti" denir.

i) Adresten Alma

Postaya verilmek istenen posta gönderilerin, PTT tarafından gönderici adresinden alınması hizmetine "Adresten Alım Özel Hizmeti" denir.

PTT SOSYAL AMAÇLI HİZMETLER

1) Kitap Taşıma Kampanyası​

Şirketimizce kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, eğitim ve kültür alanındaki gelişmelere katkı sağlanması amacıyla, ticari olup olmamasına bakılmaksızın muhteviyatında kitap, dergi, mecmua, gazete, fotokopi ile çoğaltılmış ve diğer yayın materyalleri bulunan tüm gönderiler için 0-250 gr 5,00 TL, 251-500 gr 7,00 TL, 501-1000 gr 9,00 TL,

1 kg üzerindekilere ise mevcut tarife üzerinden %30 indirim şeklinde uygulanmaktadır.



Ayrıca, varış adresi okul olan yardım gönderileri de alıcısı okul olmak şartı ile kitap kampanyası kapsamında değerlendirilmektedir.​​​

2) Aile Dostu Kampanyası

Türkiyede Aile Birliğinin Korunması Eylem Planına destek olmak amacıyla aile fertlerinin birbirine göndereceği kargo ve APS Kuryelerin % 10 indirimli olarak Şirketimiz vasıtasıyla taşınması planlanmıştır.​