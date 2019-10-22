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29 Ekim resimleri 2021 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri 2021

29 Ekim resimleri Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kala ortaöğrenim ve ilköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Haberimizde en çok aratılan "29 Ekim resimleri 2021 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri 2021" soru başlıklarına yer verdik.

29 Ekim resimleri 2021 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri 2021

Kendisine ödev verilen ilkokul ve ortaokul öğrencileri arama motorlarında 29 Ekim resimleri araştırıyor. Haberimizde "29 Ekim resimleri 2021 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri 2021" konu başlıklarına ilişkin detaylara yer verip, 29 Ekim resimlerini Cumhuriyet Bayramı için resim çizecek olan öğrenciler için derledik. Yazımızda öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile ilgili resim yapma çalışmalarına örnek olacak resimleri bulabilirsiniz.

29 EKİM RESİMLERİ 2021

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

29 EKİM 1933'TE NE OLDU?

29 Ekim'de stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. İşte ezberlemesi kolay, en güzel 29 Ekim şiirleri...

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

Kendisine ödev verilen ilkokul ve ortaokul öğrencileri arama motorlarında 29 Ekim resimleri araştırıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri...

29 EKİM

En güzel günümüzdür, 
Demokrasi ürünüdür, 
Atatürk'ün eseridir, 
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi, 
Vatanımın neşesi, 
Kucaklıyor herkesi, 
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu, 
Türk'ün sesi duyuldu, 
Törenlerle kutlandı, 
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata'm.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

Ata'mın aziz kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
Cumhuriyet Güneşi Şiiri

Cumhuriyetten önce,
Köle gibiydi millet.
Sade bir tek kişinin,
Emrindeydi memleket. 

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

Yoksulluk, bilgisizlik,
Sardı dört yanımızı.
Yaşardık, dişimize
Takarak canımızı.

Düşmanlar da üstelik,
Saldırınca vatana.
Başkaldırdı Atatürk,
Yurdumuzu satana.

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

Toplanıp etrafına,
Dünyaya ateş açtık.
Dört yıl yokluk içinde,
Kahramanca savaştık.

Nihayet temizlendi,
Yabancılardan vatan.
Cumhuriyet güneşi,
Parladı işte o an.

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

Onun ışıklarıyla,
Kavuştuk hürriyete.
Her gün bir bayram etsen
Azdır cumhuriyete.

Kendisine ödev verilen ilkokul ve ortaokul öğrencileri arama motorlarında 29 Ekim resimleri araştırıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri...

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri

EY HÜRRİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

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