29 Ekim resmi tatilinin başlamasına saatler kala bayramın tam olarak hangi gün ve hangi saatte başladığı vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Her sene coşku içerisinde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cuma gününe denk gelmektedir. Bu yıl hafta sonuna denk gelecek olan bayram nedeniyle vatandaşlar, 29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman biter? sorularını araştırıyorlar. Cevaplar haberimizde...

29 EKİM RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk gelmektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN BİTER?

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Cuma günü akşamı sona erdiğinde Cumartesi gününün tamamı tatildir.

Sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle birlikte her sene 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

1925 bir kanun çıkarılmış ve Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti’nde bayram olarak ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılının kutlandığı 29 Ekim 1933’de seslendiği 10. yıl nutkunda, 29 Ekim’i en büyük bayram olarak tanımlamıştır.

Bayramı kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tam gün şeklinde bir buçuk gün resmi tatil olmaktadır. 29 Ekimlerde statlarda şenlikler düzenlenir, akşam olduğunda ise fener alayları oluşturulur.