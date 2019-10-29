29 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Erdal Torunoğulları: En büyük transferimiz taraftarımız

"Galatasaray galibiyeti bizim için çok değerli"

"Artık galibiyet serisi yakalamalıyız"

"'Ben" değil, "biz" anlayışı olacak"

UEFA'DAN SORUŞTURMA

- UEFA, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başkan Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor? Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız" dedi.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertliler, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.15 Takım Adana'ya gidecek.

18.00 Kafilenin Adana'ya varışı.

BEŞİKTAŞ

- Günü izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13.00 Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)

13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)

13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

13.45 Niğde Anadolu - Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor (Esenler)

16.30 Altay - Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

BASKETBOL

- Euroleague

20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 TEKSÜT Bandırma BK - Burgos

22.00 Telekom Basket - Beşiktaş

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta maçları oynanacak.

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA

18.00 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları

18.30 Karayolları - PTT

18.30 Beylikdüzü Vol. İht. - Atlasglobal Yeşilyurt

19.00 Fenerbahçe Opet - VakıfBank

Kaynak: DHA