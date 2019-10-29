29 Ekim Salı DHA Spor Gündemi
UEFA, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı.
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UEFA'DAN SORUŞTURMA
- UEFA, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamıyla ilgili soruşturma başlattı.
Başkan Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor? Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız" dedi.
FENERBAHÇE
11.30 Sarı-lacivertliler, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.15 Takım Adana'ya gidecek.
18.00 Kafilenin Adana'ya varışı.
BEŞİKTAŞ
- Günü izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13.00 Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)
13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)
13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
13.45 Niğde Anadolu - Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)
14.30 Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor (Esenler)
16.30 Altay - Görelespor (Menemen İlçe)
18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)
BASKETBOL
- Euroleague
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 TEKSÜT Bandırma BK - Burgos
22.00 Telekom Basket - Beşiktaş
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta maçları oynanacak.
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA
18.00 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları
18.30 Karayolları - PTT
18.30 Beylikdüzü Vol. İht. - Atlasglobal Yeşilyurt
19.00 Fenerbahçe Opet - VakıfBank
Kaynak: DHA
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