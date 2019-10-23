29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi 2021? Bugün Marmaray ücretsiz mi 29 Ekim 2021 Cuma? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan birisi de resmi günlerde Marmaray ücretsiz mi? sorusu oldu. Peki Marmaray ücretli mi, ücretsiz mi? işte detaylar..

29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? BUGÜN MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ 29 EKİM 2021 CUMA?

Resmi ve dini bayramlarda Marmaray genellikle ücretsiz vatandaşlara hizmet veriyor. 29 Ekim'de Marmaray vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Marmaray bugün (28 Ekim) standart ücretlerine devam edecek.

MARMARAY KAÇ DAKİKADA, NEREYE GİDİYOR 2021?

Gebze-Halkalı arası 105, Bostancı- Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 ve Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika olacak. Yetkililer, mevcut durumda Gebze ve Halkalı arasının 185 dakika sürdüğünü, Marmaray 'la bu sürenin yarı yarıya indiğini söylüyor.

MARMARAY'IN MALİYETİ NEDİR?

Jica-Japon Uluslararası İşbirliği Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası tarafından finanse edilen Marmaray 'ın maliyetinin 9.3 milyar TL 'yi bulması bekleniyor. Proje için şimdiye kadar 5 milyar 192 milyon 158 bin TL harcandı. Sadece bu yıl, 1 milyar 504 milyon 140 bin TL daha harcanacak.

KAÇ LİRAYA SİGORTALANDI?

Marsh Türkiye, Marmaray projesini 500 milyon dolara sigortaladı.

PROJENİN HANDİKAPLARI

Üsküdar-Sarayburnu arasındaki batırma tüp tünelin, bir depremde sıvılaşarak milenyumun tünel faciasına neden olabilecek nitelikte çürük çamur tabakaları içine oturtulmasının, endişe verici olduğu belirtiliyor. Dünyanın en yoğun zamanlı gemi geçişine ev sahipliği yapan, saatte 11 kilometre hıza ulaşan akıntı hızı, Kuzey Anadolu Fay Hattı 'na 16 kilometre mesafede olması ve önümüzdeki 30 yıl içinde 7.5 ve yukarı şiddette deprem olma olasılığının yüzde 65 olması da dile getirilen diğer kaygılar.

MARMARAY'DA KAÇ YOLCU TAŞINIYOR?

Marmaray’da halen ücretsiz taşıma yaptığımız için taşınan yolcu sayısını tam olarak vermemiz mümkün değildir. 29 Ekim’de hizmete verilen ve 15 gün ücretsiz taşıma yapılan Marmaray’da 10 dakika arayla 06.00 – 24.00 saatleri arasında günde 216 sefer yapılıyor. Her seferde yaklaşık 1650 yolcu taşınmaktadır.

Günde ortalama 300 bin yolcu taşınıyor.

TÜNELİ SU BASARSA YOLCULAR NASIL KURTULACAK?

Yırtılma ve tüneli su basma hadisesi yaşanması için öngörülen en büyük depremden daha büyük bir deprem olması gerekir ki, bu İstanbul’da Allah korusun taş üstünde taş kalmaması demektir. Bu durumda bile, yürüme yolları mesafesine kadar suyun dolması 1,5 saat almaktadır. Şayet bu esnada tüpte tren varsa, bir buçuk saat içerisinde yolcular her iki cihetten tahliye edilecek, tahliye edildikten sonra tüpün iki tarafı otomatik olarak kapatılacaktır.