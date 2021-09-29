Dilan Çıtak zor durumda! Annesi yüzünden başı derde girdi!Milan 1-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCUBıçaklı saldırıda fiziksel ve psikolojik olarak altüst olan Doktor Ertan İskender, saldırının ardından göreve dönemiyorCan Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaçtır? Sevgilisi kim? Can Bozdoğan biyografisiOkul Öncesi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Okul Öncesi Öğretmeni Maaşları, ve İş İlanları29 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?29 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'deSeçil Gür kimdir, nereli, kaç yaşında?Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon29 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de !
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 29 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'de

29 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'de

ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen sonrasında ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izleyiciyle buluşturuyor. Akşam yabancı sinema olan Venom: Zehirli Öfke filmi ekranlara geliyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

29 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Müge anlı ile Tatlı Serti' ekrana veriyor.  Saat 14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranlarda olurken, 16.20'de Esra Erol'da programı sevenleriyle buluşuyor. Akşam ise Venom: Zehirli Öfke filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 29 Eylül  2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Venom: Zehirli Öfke

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT