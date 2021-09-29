29 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Kanunsuz Topraklar ilk bölümüyle Fox TV'de
Ekranların sevilen kanalı Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Çalar Saat programı ile güne başlayan kanalda akşam yeni dizi Kanunsuz Topraklar ilk bölümüyle ekranlara veriliyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı...
Televizyon seyircileri tarafından Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 29 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat programıyla başlayan kanal hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor. Saat 16:00'da Fulya ile Umudun Olsun ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Kanunsuz Topraklar ilk bölümüyle Fox TV ekranlarındaki yerini alıyor...
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar