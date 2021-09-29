29 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Yeni dizi Kanunsuz Topraklar ilk bölümüyle Fox TV'de

Televizyon seyircileri tarafından Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 29 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat programıyla başlayan kanal hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor. Saat 16:00'da Fulya ile Umudun Olsun ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Kanunsuz Topraklar ilk bölümüyle Fox TV ekranlarındaki yerini alıyor...

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar