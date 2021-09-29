29 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı |Yalancı özel bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 29 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışını derledik. Bu Sabah ile güne başlayan Show TV'de saat 15.00'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Yalancı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

29 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı (Özel Bölüm)

22.45 Atla Gel Şaban