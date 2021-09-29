29 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı |Yalancı özel bölümüyle Show TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. güne Bu Sabah ile başlayan kanal akşama Yalancı dizisinin tekrar bölümünü izleyiciyle buluşturuyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 29 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışını derledik. Bu Sabah ile güne başlayan Show TV'de saat 15.00'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Yalancı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...
29 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı (Özel Bölüm)
22.45 Atla Gel Şaban