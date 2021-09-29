29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1, akşam Dünya Hali dizisini ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında Yabancı Sinema "Kaçış Yok" TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? 08:50'de Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı... 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı) 08:50 Kalk Gidelim 12:25 Benim Adım Melek (Altyazılı) 15:55 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Dünya Hali (Altyazılı) 21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı) 23:45 Yerli Dizi trt1yayın akışıBugünÇarşambatelevizyon