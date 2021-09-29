29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1, akşam Dünya Hali dizisini ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında Yabancı Sinema "Kaçış Yok" TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? 08:50'de Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
08:50 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek (Altyazılı)
15:55 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)
23:45 Yerli Dizi