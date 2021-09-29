Dilan Çıtak zor durumda! Annesi yüzünden başı derde girdi!Milan 1-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCUBıçaklı saldırıda fiziksel ve psikolojik olarak altüst olan Doktor Ertan İskender, saldırının ardından göreve dönemiyorCan Bozdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu kaçtır? Sevgilisi kim? Can Bozdoğan biyografisiOkul Öncesi Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Okul Öncesi Öğretmeni Maaşları, ve İş İlanları29 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?29 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'deSeçil Gür kimdir, nereli, kaç yaşında?Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon29 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de !
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1, akşam Dünya Hali dizisini ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında Yabancı Sinema "Kaçış Yok" TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? 08:50'de Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08:50 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek (Altyazılı)

15:55 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)

23:45 Yerli Dizi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT