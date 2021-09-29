29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 09:30'da Evliya Çelebi ekrana gelirken hemen ardından Koleksiyoner yayınlanıyor. Akşam ise Edebiyat Söyleşileri TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Müzelerin Yıldızları

05:40 Bir Kare Bir Anlam

05:45 Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner)

07:30 Hayat Sanat

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Tarih Söyleşileri

14:30 Belgesel: Para

15:00 Mim

16:00 Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner)

17:45 Randevu

18:00 Hayat Sanat

18:30 Tiyatro Dünyası

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Dünya Müzik Gelenekleri

20:45 Türkiye Atlası

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Babamın Kemikleri

23:45 Konser Zamanı: Murat Karahan ile Nazende Şarkılar