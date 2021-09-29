29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? Saat 07.30'da Hayat Sanat ekranda olurken 14:30'da Belgesel: Para programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da Edebiyat Söyleşileri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 29 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 09:30'da Evliya Çelebi ekrana gelirken hemen ardından Koleksiyoner yayınlanıyor. Akşam ise Edebiyat Söyleşileri TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Müzelerin Yıldızları
05:40 Bir Kare Bir Anlam
05:45 Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner)
07:30 Hayat Sanat
08:00 Tiyatro Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Tarih Söyleşileri
14:30 Belgesel: Para
15:00 Mim
16:00 Kraliyet Concertgebouw Orkestrası: Mozart, Bruckner (RCO: Haiting Conducts Mozart & Bruckner)
17:45 Randevu
18:00 Hayat Sanat
18:30 Tiyatro Dünyası
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Dünya Müzik Gelenekleri
20:45 Türkiye Atlası
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Babamın Kemikleri
23:45 Konser Zamanı: Murat Karahan ile Nazende Şarkılar