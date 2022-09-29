29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün hava tüm yurtta açık olacakken bazı illerde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30 °C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar ve Kütahya hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı zamanla çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

29 Eylül Perşembe günlük hava durumu: O illerimizde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor!!

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