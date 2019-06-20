29. Gapshoes Fuarı 3 temmuz’da kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 bin 750 metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarın resmi açılış töreni protokolün katılımıyla saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Yurt içinden başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa yurt dışından ise Suriye firmalarının yer alacağı fuarda 150 firma ile 400 marka ürünlerini sergileyecek.

Fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabılar, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban, dikim, finisaj gibi ürün grupları yer alacak. Türkiye'nin her noktasından profesyonel ziyaretçi ile yurt dışından Etiyopya, Irak, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya, Sudi Arabistan, Suriye, Azerbaycan, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden profesyonel heyetlerin geleceği fuarı 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

"Yeni marka ve modellerle ayakkabı sektörünü daha ileri noktalara taşımak istiyoruz"

Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ayakkabı sektörünün Gaziantep ve ülkemiz için en önemli sektörlerin başında geldiğini belirterek, yeni marka ve modellerle ayakkabı sektörünü daha ileri noktalara taşımak istediklerini söyledi.

Fuarların ürün tanıtım ve müşteri bulma noktasında çok faydalı olduğuna dikkati çeken Ünverdi, üretim yapmak kadar katma değerli üretim ve tanıtım günümüzde olmazsa olmaz konuların başında geliyor. Bunu başaran firmalar rakiplerinden bir adım öne geçiyor" dedi.

Markalaşmanın önemine vurgu yapan Ünverdi, "Özellikle ayakkabı sektöründe dünya çapında marka çıkarmak çok önemli. Bunu başarmanın yolu da araştırma, geliştirme ve tanıtımdan geçiyor. GAPSHOES fuarımız kendi sektöründe tanıtım ayağında çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. İnşallah kış fuarımızın da yüksek katılımla gerçekleşmesini ve sektöre önemli katkılarda bulunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle fuarımıza emek veren herkese çok teşekkür ediyor, kentimize, ülkemize ve bütün firmalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Fuar 4 gün boyunca saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA