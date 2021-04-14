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29 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Haziran 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

29 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

29 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Haziran 2021 Salı gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


13:00
Ulsan Hyundai - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

15:00
Athletic 220 - Lee Man Warriors
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

15:00
Eastern AA - Taiwan Steel
AFC Asya Kupası
Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
Samgurali - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

17:00
Kaya - The Cong
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD

17:00
Daegu - United City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:00
İngiltere - Almanya
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1Idman TV

19:00
Beijing Guoan - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD

21:00
Def. de Belgrano - Deportivo Moron
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Atletico Atlanta - Alvarado
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Mitre Santia - Estudiantes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
İsveç - Ukrayna
UEFA Euro 2020 Son 16
TRT 1İçtimai TV

22:00
San Martin - Gimnasia Jujuy
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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