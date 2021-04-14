29 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

29 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Haziran 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



13:00

Ulsan Hyundai - Pathum United

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



15:00

Athletic 220 - Lee Man Warriors

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



15:00

Eastern AA - Taiwan Steel

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



17:00

Samgurali - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



17:00

Kaya - The Cong

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD



17:00

Daegu - United City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2



19:00

İngiltere - Almanya

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1Idman TV



19:00

Beijing Guoan - Kawasaki Frontale

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD



21:00

Def. de Belgrano - Deportivo Moron

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Atletico Atlanta - Alvarado

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Mitre Santia - Estudiantes

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

İsveç - Ukrayna

UEFA Euro 2020 Son 16

TRT 1İçtimai TV



22:00

San Martin - Gimnasia Jujuy

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

