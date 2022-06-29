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  3. 29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!

29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!

Demir Yumruk operasyonu kapsamında, 29 ildeki 95'i şirket olmak üzere 470 adreste yapılan aramalarda çok sayıda değerli eşyaya el konuldu.

29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı desteğiyle oluşturulan ekibin 10 aylık çalşımları ile dün 29 ilde yapılan Demir Yumruk operasyonun da ele geçirilenler belli oldu. 

29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!

DEĞERLİ EŞYALARA EL KONULDU

Ekipler tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 8 bin 690 banka hesabında bulunan mevduata, 261 taşınmaza, biri uçak olmak üzere 328 araca el konuldu, 39 şirkete kayyım atandı. Operasyonda, ayrıca 500 milyon liranın üzerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi. 

29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!

EKİPLERİN KİMLİKLERİ GİZLİ TUTULDU

Yapılan operasyonlar kapsamında çalışmalarda görevde bulunan kişiler de gizli tutuldu. Ekipler tarafından 3 ayrı suç grubuna yönelik yapılan ve şu ana kadar 309 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, şüphelilerin Türkiye genelindeki demircilik sektöründe "fiyat belirleme" noktasında etkili oldukları öğrenildi. 

29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!

EŞYALAR, BELGE VE EVRAKLAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda 95'i şirket olmak üzere 470 adreste yapılan aramalar da tamamlandı. Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda, 53 milyon lira, 2 milyon 456 bin dolar, 161 bin avro, 402 milyon lira değerinde mücevher ile 12 ruhsatsız tabanca ve 1051 dijital materyal ele geçirilirken suç örgütüne ait evrak ve belgeler de Ankara'ya gönderildi. 

29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu! Banka hesaplarına ve özel eşyalara el konuldu!

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