29 Kasım 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden uyarı! O illerde yaşayanlar kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olun

Güne yeni başlayanlar "19 Kasım 2022 Salı hava durumu" konu başlığına göz atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağışların olacağına dikkat çekti. İşte il, il hava durumu detayları...

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29 Kasım 2022 Salı hava durumu: Meteorolojiden uyarı! O illerde yaşayanlar kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olun

İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere tedbirini almak isteyen vatandaşlar "29 Kasım 2022 Salı hava durumu" konu başlığına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün vatandaşa uyarı üstüne uyarısı Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Haberimizde "29 Kasım 2022 Salı hava durumu nasıl?" sorusunun diğer detaylarına yer verdik...

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kıyı Ege ile iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Ardahan dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz ile Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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