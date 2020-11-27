29 Kasım Pazar İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ

29 Kasım Pazar tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, üç büyükşehir olan İzmir, İstanbul ve Ankara için resmi internet sitelerinde yayımlandı. Biz de haberimizde, kesintilerin hangi ilçe ve mahallelerde, saat kaçta yaşanacağı bilgilerini paylaştık. İşte detaylar...

29 KASIM PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kocatepe Mah,Kececi Piri Mah,Kaptanpaşa Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Kulaksız Mah,Piri Paşa Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Cukur Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Halıcıoğlu Mah,Hüseyinağa Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Çırçır Mah,Yeşilpınar Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Güzeltepe Mah,Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Mevlana Mah,Yeni Mah,Karayolları Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Telsizler Mah,Ortabayır Mah,Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyetevler Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah,Mecidiyeköy Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,Merkez Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Mesrutiyet Mah,Yayla Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Ergenekon Mah,Gülbahar Mah,Halaskargazi Mah,Feriköy Mah,Fulya Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kagıthane Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle Kagıyhane Eski Ve Yeni Terfi İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 28.11.2020 23:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

29 KASIM PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 30.11.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.11.2020 17:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Toki Turkuaz mahallesi fatih caddesi içerisinde ø500 lük hattan ø 225 lik hatta deplase çalışması planlanmaktadır bu çalışmadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: TOKİ turkuaz mahallesi Çankaya üniversitesi turkuaz arıtma polis noktası karayolları kontrol

SİNCAN

Arıza Tarihi: 29.11.2020 06:40:00

Tamir Tarihi: 29.11.2020 12:00:00

Detay: GÖKCEK MAH.348/2 SOKAKDA OLUSAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ KESİNTİ MEYDANA GELMİŞDİR

Etkilenen Yerler: GÖKCEK MAH.GENELİ

29 KASIM PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

BAYINDIR ELİFLİ

28.11.2020 saat 16:00 ile 29.11.2020 saat 13:00 arasında yaklaşık 21 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası Pompa Arızasından Kaynaklı Su Kesintisi Yaşanacaktır

KEMALPAŞA YUKARIKIZILCA MERKEZ

28.11.2020 saat 17:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ELEKTRİK ARIZASI POMPA DEVRE DIŞI KALMASINDAN DOLAYI Y. KIZILCA MERKEZDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK.

ÖNEMLİ DUYURU:

Donanmacı ve Aksoy Mahallelerinde bulunan 1743 Sokakta Karşıyaka Belediyesinin yol üst kaplama yenilmesi nedeni ile İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışma yapmış olup temiz su bina branşmanları yenilenmektedir. Bu sebeple Karşıyaka Aksoy ve Donanmacı Mahallelerinde 3 Aralık 2020 tarihine kadar 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi planlanmaktadır.