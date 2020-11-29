Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış yaşandı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırılıyor. Bu doğrultuda 29 Kasım Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

29 KASIM PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU| KORONAVİRÜS VAKA SAYISI, HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu paylaştığında haberimiz güncellenecektir...

28 KASIM CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 28 Kasım Cumartesi günü 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 714 kişi oldu.

28 Kasım Cumartesi günü, 182 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424'e ulaştı. Hasta sayısı 487 bin 912, vefat sayısı 13 bin 373, ağır hasta sayısı 4 bin 903, aktif hasta sayısı 78 bin 312 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 62 milyon 592 bin oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 458 bin 485 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 62 milyon 592 bin olurken, virüs saptanan 43 milyon 203 bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 610 bin 357 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 272 bin 254 kişi öldü.

VAKA SAYISI 500 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 393 bin 39), Brezilya (6 milyon 290 bin 272), Rusya (2 milyon 242 bin 633), Fransa (2 milyon 208 bin 699), İspanya (1 milyon 646 bin 192), İngiltere (1 milyon 605 bin 172), İtalya (1 milyon 564 bin 532), Arjantin (1 milyon 413 bin 375), Kolombiya (1 milyon 299 bin 613), Meksika (1 milyon 100 bin 683), Almanya (1 milyon 41 bin 970), Polonya (973 bin 593) Peru (960 bin 368), İran (935 bin 799), Güney Afrika (785 bin 139), Ukrayna (722 bin 679), Türkiye (578 bin 347), Belçika (574 bin 448), Şili (548 bin 941), Irak (548 bin 821), Endonezya (527 bin 999), Çekya (518 bin 649) ve Hollanda (513 bin 325)."

KOVİD-19 NEDENİYLE ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (172 bin 637), Hindistan (136 bin 733), Meksika (105 bin 459), İngiltere (58 bin 30), İtalya (54 bin 363), Fransa (52 bin 127), İran (47 bin 486), İspanya (44 bin 668), Rusya (39 bin 68), Arjantin (38 bin 322), Kolombiya (36 bin 401), Peru (35 bin 879), Güney Afrika (21 bin 439), Polonya (16 bin 746), Endonezya (16 bin 646), Belçika (16 bin 461), Almanya (16 bin 377), Şili (15 bin 322), Türkiye (13 bin 373), Ekvador (13 bin 371), Ukrayna (12 bin 213), Irak (12 bin 200), Kanada (11 bin 976) ve Romanya (11 bin 45)."

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.