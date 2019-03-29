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29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından 29 Mart 2019'da düzenlenen çekiliş sonuçları açıklandı. 29.03.2019 salı günü çekilen Milli Piyango biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Mart 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE

29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından 29 Şubat 2019'da düzenlenen çekiliş sonuçları açıklandı. 29.03.2019 salı günü çekilen  Milli Piyango biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Mart 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE...

29.03.2019 tarihinde çekilecek olan Milli Piyango çekiliş biletlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Site üzerinden vereceğimiz linklere tıklayarak Milli Piyango'nun canlı çekilişini de izleyebilirsiniz.. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango şans oyunu için bu hafta çekiliş tamamlanması bekleniyor.Yapılacak olan çekilişin ardından kesin sonuçları haberimizden öğrenebilir veya MPİ internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE - 29 MART

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Çekiliş MPİ'nin internet sitesinden veya bolgegundem gazetesinde anlık olarak verilmektedir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA SORGULA)

29-3-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

500004

100000 TL ikramiye kazanan numaralar 

590037

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

017902    026966    037841    064328    067145    154521    
163414    194842    224621    329030    333827    345782    
353227    422092    437068    465954    527395    621980    
652890    690390

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

017165    038622    062500    068049    143972    160540    
165737    177980    180182    181457    199986    218584    
243808    282389    285386    312199    316531    326438    
330954    352198    354540    372174    386346    400574    
410055    416041    416694    420888    423118    460146    
460670    461133    468736    497023    524700    542673    
544612    548311    552779    571183    573100    621201    
622229    639993    646094    646255    663185    671825    
678838    689914

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 

03056    04399    05758    06484    10849    20807    
21947    24058    31123    31124    32990    33056    
34512    36191    37045    37059    37911    40926    
41142    42398    45069    45192    45404    47930    
47934    54222    57592    58928    59456    61841    
65330    68787    69197    72367    72988    75769    
82325    87949    89914    95478

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0087    0107    0505    0675    0747    1961    
2228    2529    2589    3052    4305    4702    
4958    5296    5756    5803    6023    6040    
6087    6099    6305    6396    7582    7814    
8247    8693    9334    9587    9907    9947    

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

034    066    129    211    301    337    
339    468    481    487    488    511    
551    581    592    610    865    869    
879    886

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

04    21    40    57    59    82    
86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

2    8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

000004    100004    200004    300004    400004    500000    
500001    500002    500003    500005    500006    500007    
500008    500009    500014    500024    500034    500044    
500054    500064    500074    500084    500094    500104    
500204    500304    500404    500504    500604    500704    
500804    500904    501004    502004    503004    504004    
505004    506004    507004    508004    509004    510004    
520004    530004    540004    550004    560004    570004    
580004    590004    600004

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarıyla beraber en çok "Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?" diye merak ediyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için, ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr adresine giriş yapmak ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılması gerekiyor.

29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

 MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

29 Mart 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6

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