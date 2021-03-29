29 Mart 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

29 Mart 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

FOX TV 29 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız yıllar sonra uyanır ancak hayatının bir hayli değiştiğini öğrenir. Hastaneye ziyaretine gelen Çağatay’ı karşısında gören Yıldız sevinse de bu sevinci pek uzun sürmez. Çağatay, Yıldız'a bu süreçte evlendiğini söyler ve evlendiği kişide Cansu'dur.

Yıldız duydukları karşısında şaşar kalır. Öte yandan oğlunu merak eden Yıldız, Cansu'nun annelik ettiğini öğrenince ise siniri tepesine fırlar. Ancak Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Cansu ise Yıldız'ın yapacaklarından korkması üzerine seyir halindeki arabasında Yıldız'a tehditler savurur. Peki Yıldız, Cansu'yu alt edebilecek mi?