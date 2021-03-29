29 Mart 2021 Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

29 Mart 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Çukur" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 29 Mart 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

SHOW TV 29 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

amaç Koçovalı'nın amcaya meydan okuması, epey canını sıkar ve böyle devam ederse mahalleden olacaklardan sorumlu olmadığını söyler. Peki Yamaç'ı durdurabilecek mi? Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Ayrıca eczaneden kırmızı reçeteli ilaç çalan kişinin Efsun olduğunu öğrenen amca, bunu koz olarak Yamaç'a kullanmayı planlıyor.

Aliço'ya evini geri alması için elinden geleni yapacağını söyleyen Cumali, mekanı basar. Aliço'nun evini balıkçıya çevirenlerden hesap soran Cumali, beklenin aksine epey bir kalabalığın içerisine düşünce kavga büyür. Peki Cumali'nin yardımına yetişebilecekler mi? Öte yandan Akın ve Celilsum'un Yamaç'ın dönmesiyle amcanın esiri olmaktan kurtulup tekrar istediği tarafa geçmeyi planlar. Peki Yamaç, tekrar mahallelinin güvenini kazanıp arkasına alabilecek mi?