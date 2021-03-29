29 Mart 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Sefirin Kızı" adlı dizi seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...
STAR TV 29 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
SEFİRİ KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ
Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın son bölümünde Elvan'dan bin türlü yalanın ardından ayrılan Yahya, Dudu ile evlenmeye karar vermiştir. Ancak Yahya'yı düğün sabahı büyük bir sürpriz bekler. Dudu için Elvan'ı terk eden Yahya, Dudu'nun karnındaki bebeğin kendisinin öğrenmesiyle alt üst olur.
Yahya bu haberi abisi Sancar ile paylaşır. Peki öğrendikleri bu gerçek karşısında ev ahalisinin tepkisi ne olacaktır. Öte yandan Mavi'nin geçmişinden çıkagelen eski eşi, işbirliği yapacağı kişi bulmuştur ve bu kişi Güven'dir. Melek'in velayeti için Sancar Efe'ye adeta savaş açan Güven, Mavi hakkında öğrendiği gerçekleri mahkemede Sancar'a karşı kullanacaktır. Peki Mavi'nin büyük sırrı nedir?