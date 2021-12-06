29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Mart 2022 Salı maç programı...

29 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:35

Japonya - Vietnam

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

14:00

Azerbaycan - Letonya

Hazırlık Maçı

CBC Sport

14:00

Kazakistan - İskoçya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

14:30

İran - Lübnan

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Spor Smart 2

16:45

BAE - Güney Kore

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

16:45

Suriye - Irak

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Spor Smart 2

17:00

Galler - Bulgaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

17:00

Malta - Litvanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

17:00

Slovakya - İspanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

17:00

Sırbistan - Ermenistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

18:00

Hırvatistan - Bulgaristan

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

18:00

İsrail - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Danimarka - Sırbistan

Hazırlık Maçı

S Sport, S Sport Plus

19:00

İsviçre - Kosova

Hazırlık Maçı

S Sport Plus

19:00

Umman - Çin

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Bilyoner TV

20:00

Nijerya - Gana

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok

20:00

Senegal - Mısır

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok

20:00

Norveç - Ermenistan

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

21:00

Suudi Arabistan - Avustralya

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV, Spor Smart 2

21:45

Belçika - Burkina Faso

Hazırlık Maçı

​​​​​​​Yayın Yok

21:45

Hollanda - Almanya

Hazırlık Maçı

​​​​​​​Yayın Yok

21:45

İngiltere - Fildişi Sahili

Hazırlık Maçı

​​​​​​​Yayın Yok

21:45

İspanya - İzlanda

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

21:45

Polonya - İsveç

2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final

S Sport, S Sport Plus

21:45

Portekiz - Kuzey Makedonya

2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus

21:45

Türkiye - İtalya

Hazırlık Maçı

TRT Spor

21:45

Çekya - Galler

Hazırlık Maçı

​​​​​​​Yayın Yok

22:15

Fransa - Güney Afrika

Hazırlık Maçı

​​​​​​​Yayın Yok

22:30

Cezayir - Kamerun

2022 Dünya Kupasi Eleme

​​​​​​​Yayın Yok

22:30

Fas - Demokratik Kongo

2022 Dünya Kupasi Eleme

​​​​​​​Yayın Yok

22:30

Tunus - Mali

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok