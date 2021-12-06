29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
29 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Mart 2022 Salı maç programı...
29 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
29 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:35
Japonya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV
14:00
Azerbaycan - Letonya
Hazırlık Maçı
CBC Sport
14:00
Kazakistan - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
14:30
İran - Lübnan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2
16:45
BAE - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV
16:45
Suriye - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2
17:00
Galler - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
17:00
Malta - Litvanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
17:00
Slovakya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
17:00
Sırbistan - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
18:00
Hırvatistan - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
18:00
İsrail - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:00
Danimarka - Sırbistan
Hazırlık Maçı
S Sport, S Sport Plus
19:00
İsviçre - Kosova
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
19:00
Umman - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV
20:00
Nijerya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
20:00
Senegal - Mısır
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
20:00
Norveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:00
Suudi Arabistan - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2
21:45
Belçika - Burkina Faso
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:45
Hollanda - Almanya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:45
İngiltere - Fildişi Sahili
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:45
İspanya - İzlanda
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:45
Polonya - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
S Sport, S Sport Plus
21:45
Portekiz - Kuzey Makedonya
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus
21:45
Türkiye - İtalya
Hazırlık Maçı
TRT Spor
21:45
Çekya - Galler
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:15
Fransa - Güney Afrika
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:30
Cezayir - Kamerun
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
22:30
Fas - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
22:30
Tunus - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok