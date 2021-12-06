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  3. 29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

29 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 29 Mart 2022 Salı maç programı...

29 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:35
Japonya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV

14:00
Azerbaycan - Letonya
Hazırlık Maçı
CBC Sport

14:00
Kazakistan - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

14:30
İran - Lübnan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2

16:45
BAE - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV

16:45
Suriye - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2

17:00
Galler - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

17:00
Malta - Litvanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

17:00
Slovakya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

17:00
Sırbistan - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

18:00
Hırvatistan - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

18:00
İsrail - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

19:00
Danimarka - Sırbistan
Hazırlık Maçı
S Sport, S Sport Plus

19:00
İsviçre - Kosova
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

19:00
Umman - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Bilyoner TV

20:00
Nijerya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

20:00
Senegal - Mısır
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

20:00
Norveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

21:00
Suudi Arabistan - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV, Spor Smart 2

21:45
Belçika - Burkina Faso
Hazırlık Maçı
​​​​​​​Yayın Yok

21:45
Hollanda - Almanya
Hazırlık Maçı
​​​​​​​Yayın Yok

21:45
İngiltere - Fildişi Sahili
Hazırlık Maçı
​​​​​​​Yayın Yok

21:45
İspanya - İzlanda
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

21:45
Polonya - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
S Sport, S Sport Plus

21:45
Portekiz - Kuzey Makedonya
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus

21:45
Türkiye - İtalya
Hazırlık Maçı
TRT Spor

21:45
Çekya - Galler
Hazırlık Maçı
​​​​​​​Yayın Yok

22:15
Fransa - Güney Afrika
Hazırlık Maçı
​​​​​​​Yayın Yok

22:30
Cezayir - Kamerun
2022 Dünya Kupasi Eleme
​​​​​​​Yayın Yok

22:30
Fas - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
​​​​​​​Yayın Yok

22:30
Tunus - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
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