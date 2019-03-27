29 Mart Cuma reyting sonuçları|Hangi dizi birinci oldu, İstanbullu gelin mi? Hercai mi?

Cuma akşamı en çok hangi dizi izlendi? 29 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? İstanbullu gelin mi? Arka sokaklar mı? Hercai mi? sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 29 Mart Cuma reyting sonuçları..

29 Mart Cuma reyting sonuçlarına göre Fatih Portakal ile Fox ana haber zirvede yer aldı AB grubunda ise yine Fatih Portakal ile Fox ana haber zirveyi kimseye bırakmadı.

TOTALDE: Atv'nin yeni ve sevilen dizisi olan Hercai birincilikle zirvede yer aldı,ikinci sırada ise Arka sokaklar, Fatih Portakal ile Fox ana haber ise üçüncü oldu

Faruk’un şirketten ayrılma kararı tüm Boranlar’ı derinden etkileyecek.

Faruk’un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk’u anlamaya çalışıyorlardır. Süreyya için durum başkadır, Faruk’un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir. Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman’la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar…

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya ve Faruk Arasında Buzlar eriyecek mi?

Süreyya konakta daha önce hiç yaşamadığı duygularla mücadele ederken Faruk da iş yoğunluğuna sığınır. İpek, ailesi için harekete geçerek Okan’la görüşür, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan’ı ikna eder. Okan şirketten ayrılır. Özgür’ün durumu iyiye gitmektedir, arkadaşının yaptığı hata nedeniyle kendisini suçlu hissederek harekete geçer ve Süreyya ile görüşür. Bu sırada Emir okuldaki bir gündem nedeniyle babasına ulaşmaya çalışmaktadır fakat Faruk’un yoğunluğu buna izin vermez. Emir’in yurt dışına eğitime gitme kararı Faruk’un hayatında önemli değişimlere neden olacaktır.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

Annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Hayattaki tek akrabası teyzesi Senem ile birlikte yaşayan Süreyya’nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir.

Bursa’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boran ailesi içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Kocasının ölümüyle 4 oğluyla kalan Esma Sultan’ın en gözde oğlu Faruk için bambaşka hayalleri vardır. Kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

Tüm bu gelişmelerden habersiz olan Süreyya ile Faruk ise Bursa’daki aile konağına evlilik haberini vermek üzere gelirler. Ancak bu durum konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen Esma Sultan için büyük bir şoktur. Esma Sultan’a gelin olmak kolay değildir, özellikle de kendi seçmediyse. Faruk’a olan aşkından güç alan Süreyya, kolay pes etmez, kayınvalidesinin zamanla kendisine alışacağına ve kalbini yumuşatacağına inanmak ister. Ancak Esma Hanım’ın onu kabullenmeye hiç mi hiç niyeti yoktur.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hercai 3. yeni bölüm fragmanı: "Kalbim soğumadı annem, bir yarısı hala sıcak..."

Atv'de Hercai rüzgarı esmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve kısa sürede ilgi odağı olmayı başaran Hercai'nin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin 3. yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. İşte Hercai 3. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai herkesi ekran başına kitledi. Miran'ın intikam planlarına dâhil edemediği aşk engeli kalbine takıldı. Kalbi mi, yoksa yıllardır içinde yanan intikam ateşi mi ağır basacak? Miran'ın resmi nikâhlısı olan Gönül, yaşadıklarının bedeli olarak eşini geri almaya kararlı! Konağa Miran'ın ablası olarak tanıtılan, aslında nikahlısı Gönül, eşini geri almak için neler yapacak?

Eşinin yanındayken ona dokunamaması felaketiyle kıvranan Gönül'ün planları ne? Reyyan'ın ellerinden kayıp gitmesine dayanamayan Azat, düğün yerinde olay çıkardı! Ama olaylar hiç de onun istediği gibi gitmedi. Azat'ın silahından çıkan kurşun konağın gözdesi minik Gül'e isabet edince yer yerinden oynadı. Düğün boyunca elinden balonunu bir an olsun bırakmayan Gül vurulunca balonunun havalanması yürekleri dağladı. Torunu vurulan Nasuh ne yapacak?

HERCAİ NE DEMEKTİR VE HİKAYESİ NEDİR?

Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir. Kaynak: Hercai nedir? Hercai dizisi hakkında merak edilenler...

HERCAİ DİZİSİNIN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?

HERCAİ OYUNCULARI

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı'nın paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

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