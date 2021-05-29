29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim ATV'de

29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan ATV'de 15.45'te yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'in tekrar bölümü yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Malefiz

11.55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15.45 Bozkır Arslanı Celaleddin

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim