29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim ATV'de
29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan kanal hemen ardından Malefiz yabancı sinema ile devam ediyor. Akşam ise Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle ATV'de...
29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan ATV'de 15.45'te yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'in tekrar bölümü yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Malefiz
11.55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15.45 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim