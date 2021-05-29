Kuzeyin Oğlu programına katılan Melek Mosso performansıyla büyüledi!Fenerbahçe, Fatih Karagümrüklü Biglia ile 2 yıllık anlaşma sağladı29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim ATV'deDünya koronavirüsün pençesinde! Vaka sayısı 170 milyonu aştı29 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı FOX TV'de29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı | Takip: İstanbul Kanal D'de29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı TRT1'deKocaelispor'un şampiyonluk kutlamasında talihsiz kaza! Bahri Can Avcı otobüsten düştü29 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'deŞampiyonlar Ligi kupası bugün sahibini bulacak: Manchester City- Chelsea karşı karşıya gelecek
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim ATV'de

29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim ATV'de

29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan kanal hemen ardından Malefiz yabancı sinema ile devam ediyor. Akşam ise Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle ATV'de...

29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı | Kardeşlerim ATV'de

29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan ATV'de 15.45'te yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin'in tekrar bölümü yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Malefiz

11.55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15.45  Bozkır Arslanı Celaleddin 

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT