29 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
29 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 29 Mayıs 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
29 Mayıs 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
10:00
Iwata - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
10:00
Verdy - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
10:05
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
10:30
Jeju United - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
12:10
Adelaide United - Sydney FC
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Narva - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
13:00
Seongnam - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
FC Seoul - Suwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Caernarfon - Newtown
Galler Cymru Premier Lig
Sgorio Youtube
14:00
Landskrona - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Örebro - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:30
Zhodino - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
15:00
Dainava Alytus - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
15:00
Honka - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
16:00
Flora Tallin - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
16:00
Eskilstuna United - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Akropolis - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:30
Bryne - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Raufoss - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Sogndal - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:30
Stjordals Blink - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Brentford - Swansea
İngiltere Championship Play-Off
Bein Sports 1, Bilyoner TV
17:00
Ekenas - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
KPV - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
TPS Turku - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
VPS - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
HIFK Helsinki - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
KuPS - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
BATE Borisov - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Vasco Da Gama - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
18:00
St.Polten - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Norrby - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Slovan Liberec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Mlada Boleslav - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Opava - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Banik Ostrava - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Pardubice - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Slavia Prag - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Slovacko - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Sparta Prag - Brno
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Teplice - Pribram
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
İsveç - Finlandiya
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport
19:00
Kuzey Makedonya - Slovenya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:00
Legion - Levadia
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
KRKA - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Holstein Kiel - Köln
Almanya Bundesliga
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
19:00
Neman - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:30
Tenerife - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Chicago Fire - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV
20:00
NY Red Bulls - Orlando City
MLS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Manchester City - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi Final
beIN Sports Haber, Bein Sports 1, CBC Sport
22:00
Cincinnati - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV
22:00
Columbus Crew - Toronto
MLS
Bilyoner TV
22:00
CRB - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Deportes La Serena - Melipilla
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:30
Atlanta United - Nashville
MLS
Bilyoner TV
22:30
Confianca - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV