29 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 29 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Mayıs 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

10:00

Iwata - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Verdy - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:05

Melbourne City - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



10:30

Jeju United - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:10

Adelaide United - Sydney FC

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



13:00

Kashiwa Reysol - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Narva - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



13:00

Seongnam - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

FC Seoul - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Caernarfon - Newtown

Galler Cymru Premier Lig

Sgorio Youtube



14:00

Landskrona - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Örebro - Sylvia

İsveç Division 1

Bilyoner TV



14:30

Zhodino - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:00

Dainava Alytus - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:00

Honka - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



16:00

Flora Tallin - Tulevik

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Eskilstuna United - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Akropolis - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:30

Bryne - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Raufoss - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Sogndal - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:30

Stjordals Blink - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Brentford - Swansea

İngiltere Championship Play-Off

Bein Sports 1, Bilyoner TV



17:00

Ekenas - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

KPV - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

TPS Turku - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

VPS - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

HIFK Helsinki - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

KuPS - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

BATE Borisov - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Vasco Da Gama - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



18:00

St.Polten - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Norrby - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Slovan Liberec - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Mlada Boleslav - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Opava - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Banik Ostrava - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Pardubice - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Slavia Prag - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Slovacko - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Sparta Prag - Brno

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



18:00

Teplice - Pribram

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



19:00

İsveç - Finlandiya

Hazırlık Maçı

S Sport PlusS Sport



19:00

Kuzey Makedonya - Slovenya

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



19:00

Legion - Levadia

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

KRKA - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Holstein Kiel - Köln

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Neman - Sputnik

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:30

Tenerife - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Chicago Fire - Montreal Impact

MLS

Bilyoner TV



20:00

NY Red Bulls - Orlando City

MLS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:00

Manchester City - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi Final

beIN Sports Haber, Bein Sports 1, CBC Sport



22:00

Cincinnati - NE Revolution

MLS

Bilyoner TV



22:00

Columbus Crew - Toronto

MLS

Bilyoner TV



22:00

CRB - Remo

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Deportes La Serena - Melipilla

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



22:30

Atlanta United - Nashville

MLS

Bilyoner TV



22:30

Confianca - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV