29 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı FOX TV'de

29 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında Memet Özer ile Mutfakta programı yayınlanacak. Hemen ardından 12:15'te Kamera Arkası ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagözle ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

12.45 Son Yaz

16.00 Masumiyet

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Savaşçı Yeni Bölüm