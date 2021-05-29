29 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı FOX TV'de
29 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında Memet Özer ile Mutfakta programı yayınlanacak. Hemen ardından 12:15'te Kamera Arkası ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de...
29 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında Memet Özer ile Mutfakta programı yayınlanacak. Hemen ardından 12:15'te Kamera Arkası ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de...
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagözle ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
12.45 Son Yaz
16.00 Masumiyet
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Savaşçı Yeni Bölüm