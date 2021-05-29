29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı | Takip: İstanbul Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu araştırılıyor. Güne Magazin D Cumartesi ile başlayan Kanal D'de hemen ardından Arda'nın Mutfağı programı yer alıyor. 15.30'da kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Camdaki Kız dizisinin tekrar bölümü ekranlarda olurken akşam Takip: İstanbul adlı film Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15.30 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Takip: İstanbul

22.00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi