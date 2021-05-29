29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı | Takip: İstanbul Kanal D'de
29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz Magazin D Cumartesi adlı magazin programı ekranlarda olurken akşam ise Takip: İstanbul Kanal D ekranlarında oluyor...
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu araştırılıyor. Güne Magazin D Cumartesi ile başlayan Kanal D'de hemen ardından Arda'nın Mutfağı programı yer alıyor. 15.30'da kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Camdaki Kız dizisinin tekrar bölümü ekranlarda olurken akşam Takip: İstanbul adlı film Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15.30 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Takip: İstanbul
22.00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi