29 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de
29 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı merak ediliyor. Biz de sizler için haberimizde yayın akışına yer verdik. Sabah saatlerinde Cumartesi Sürprizi magazin programı yer alırken akşam sevilen program Güldür Güldür Show Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak...
Bugün Show TV'de hangi dizi ve programlar var? Güne Cumartesi Sürprizi adlı magazin programı ile başlayan Show TV'de hemen ardından Bir Şansım Olsa programı yayınlanacak. Akşam ise Güldür Güldür Show izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı...
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.15 Yeni Gelin
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Beyoğlu Güzeli
16.15 Selvi Boylum Al Yazmalım
18.45 Hafta sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.30 Ninja Kaplumbağalar