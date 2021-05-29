29 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de

Bugün Show TV'de hangi dizi ve programlar var? Güne Cumartesi Sürprizi adlı magazin programı ile başlayan Show TV'de hemen ardından Bir Şansım Olsa programı yayınlanacak. Akşam ise Güldür Güldür Show izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.15 Yeni Gelin

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Beyoğlu Güzeli

16.15 Selvi Boylum Al Yazmalım

18.45 Hafta sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.30 Ninja Kaplumbağalar