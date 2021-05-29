29 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da
Ekranların sevilen kanalları arasında olan Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Burcu ile Hafta Sonu ile güne başlayan Star TV'de akşam birbirinden özel konukları ile sevilen program İbo Show ekranlarda olacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı ...
Bugün STAR TV'de hangi dizi ve programlar var? Star TV güne Burcu ile Hafta Sonu ile başlarken hemen ardından Vahe ile Evdeki Mutluluk programı ekranlarda olacak. Gündüz kuşağında sevilen dizilerden olan Menajerimi ara ve Akrep dizisinin tekrar bölümleri yayınlanırken akşam ise eğlenceli dakikalar yaşatacak program İbo Show birbirinden özel konuklarıyla STAR TV ekranlarında olacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı....
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo Show