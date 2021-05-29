29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı TRT1'de
TRT1 bugün hangi dizi ve programlar var? Haberimizde 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışına yer verdik. Sabah saatlerinde Anneler Stüdyo programı ekranlarda olurken akşam sevilen dizi Gönül Dağı TRT1 ekranlarında olacak...
TRT1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Anneler Stüdyo sabah saatlerinde ekranlarda olurken gündüz kuşağında sevilen dizi Teşkilat'ın tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise TRT1 ekranlarında Gönül Dağı dizisi yer alacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı...
29 MAYIS 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
09:00 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
11:40 Anneler Stüdyo
13.30 Benim Adım Melek
16.25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı