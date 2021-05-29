29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı TRT1'de

TRT1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Anneler Stüdyo sabah saatlerinde ekranlarda olurken gündüz kuşağında sevilen dizi Teşkilat'ın tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise TRT1 ekranlarında Gönül Dağı dizisi yer alacak. İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı...

29 MAYIS 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI

04:40 İmparatoriçe Ki

06:55 Yeşil Deniz

09:00 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender

11:40 Anneler Stüdyo

13.30 Benim Adım Melek

16.25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı