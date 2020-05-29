Milli piyango çekiliş sonuçları 29 Mayıs 2020 nedir?

Milli Piyango İdaresi tarafından 29 Mayıs 2020'de düzenlenen Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29.05.2020 Cuma günü çekilen Milli Piyango biletlerinizi bolgegundem.com adresimizden sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Mayıs 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ve SIRALI TAM LİSTE

29.05.2020 tarihinde çekilen Milli Piyango çekiliş biletlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Site üzerinden vereceğimiz linklere tıklayarak Milli Piyango'nun canlı çekilişini de izleyebilirsiniz.. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango şans oyunu için bu hafta çekiliş tamamlandı.Yapılan çekilişin ardından kesin sonuçları haberimizden öğrenebilir veya MPİ internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE - 29 MAYIS 2020

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Çekiliş MPİ'nin internet sitesinden veya bolgegundem gazetesinde anlık olarak verilmektedir.

29 MAYIS 2020 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

156482

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

297938

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

004252 052537 060381 070065 085659 096327

195998 244372 260734 268582 316749 332320

333135 348860 351801 362558 375716 492378

527037 544289

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

012184 037246 042280 053251 053816 060253

063402 086115 087446 097966 111277 117335

123510 164328 186664 188942 194860 196576

216004 224403 229550 248162 263251 266541

306909 307758 330591 337470 340295 366264

372488 375419 395048 396830 404898 423593

429872 434019 434974 442129 455253 456957

469732 472326 507458 513257 562991 577808

581918 582310

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

00385 02757 04137 13477 22768 27449

29322 30026 30920 31980 37134 38195

38695 41484 41991 43892 46585 47222

47602 54464 55523 57170 58418 62253

62527 63933 66834 66876 66986 68344

70178 71390 73233 76072 76297 76500

88450 89005 92315 96435

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0143 0154 0793 1055 1564 1966

2131 2998 3031 3269 3302 4135

4614 4718 4734 5268 5434 5806

6053 6466 6479 6616 7017 7145

7457 7561 8694 8980 9254 9765

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

137 185 200 229 269 272

341 373 416 456 462 544

625 667 693 747 772 825

891 901

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

04 11 17 20 32 38

96

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

2 5

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

056482 106482 116482 126482 136482 146482

150482 151482 152482 153482 154482 155482

156082 156182 156282 156382 156402 156412

156422 156432 156442 156452 156462 156472

156480 156481 156483 156484 156485 156486

156487 156488 156489 156492 156582 156682

156782 156882 156982 157482 158482 159482

166482 176482 186482 196482 256482 356482

456482 556482

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA SORGULA)

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarıyla beraber en çok "Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?" diye merak ediyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için, ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr adresine giriş yapmak ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılması gerekiyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6